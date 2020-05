Fani gier retro będą zachwyceni. Znamy datę premiery konsoli TurboGrafx-16 Mini

Moda na retro konsole trwa.





Pełna lista gier dostępnych na konsolę TurboGrafx-16 Mini:

Po niezwykle udanej premierze Nintendo Classic Mini w 2016 roku, rozpoczął się nowy trend w branży elektronicznej rozrywki. Nintendo zachęcone sukcesem odświeżonej, zminiaturyzowanej wersji, postanowiło pójść za ciosem, wydając SNES Classic Mini. Konkurencja widząc zainteresowanie również nie pozostawała dłużna. Dzięki temu w ciągu czterech lat gracze otrzymali m.in. takie urządzenia jak C64 Mini, Sega Mega Drive Mini, PlayStation Classic czy Atari 2600 Classic Mini. W tym gronie już niedługo znajdzie się również, znany także jakoTurboGrafx-16 Mini zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych już, natomiast cena wyniesie niecałe. Początkowo premiera miała się odbyć wcześniej, jednak ze względu na pandemię spowodowaną koronawirusem (COVID-19) została przesunięta. Premiera konsoli w Europie nie została jeszcze potwierdzona, ale ma to nastąpić w nadchodzących tygodniach. Urządzenie zostanie wyposażone w, wśród których znajdą się takie klasyki jak Castlevania: Rondo of Blood, Ghouls 'n Ghosts, Gradius, New Adventure Island, Ninja Gaiden, R-Type czy Ys Book I & II.

Air Zonk

Aldynes

Alien Crush

Appare! Gateball

Blazing Lazers

Bomberman '93

Bomberman '94

Bomberman: Panic Bomber

Bonk's Adventure

Bonk's Revenge

Cadash

Castlevania: Rondo of Blood

Chew Man Fu

China Warrior

Cho Aniki

Dragon Spirit

Dungeon Explorer

Fantasy Zone

Galaga '88

Ghouls 'n Ghosts

Ginga Fukei Densetsu Sapphire

Gradius

Gradius II

J. J. & Jeff

Jaseiken Necromancer

Lords of Thunder

Military Madness

Moto Roader

Neutopia

Neutopia II

New Adventure Island

Ninja Gaiden

Ninja Spirit

Parasol Stars

Power Golf

Psychosis

R-Type

Salamander

Seirei Senshi Spriggan

Snatcher

Soldier Blade

Space Harrier

Splatterhouse

Spriggan Mark II: Re-Terraform Project

Star Parodier

Super Darius

Super Momotaro Dentetsu II

Super Star Soldier

Tengai Makyo II: Manji Maru (tylko w wersji japońskiej)

The Genji and the Heike Clans

Tokimeki Memorial (tylko w wersji japońskiej)

Valkyrie no Densetsu

Victory Run

Ys Book I & II



TurboGrafx-16 pierwotnie zadebiutowała w Japonii w 1987 roku (na rynku azjatyckim jako PC Engine), gdzie przez pewien okres toczyła wyrównaną batalię o klientów z Nintendo. Z czasem sprzęt przestał być wspierany przez zewnętrznych producentów. W rezultacie premiera w Stanach Zjednoczonych nie spełniła oczekiwań klientów, co przełożyło się na niską sprzedaż urządzenia. Z tego też powodu oficjalnie konsola nigdy nie zadebiutowała na rynku europejskim. Odświeżona edycja ma jednak szansę to zmienić, z uwagi na sporą liczbę zawartych klasyków, które zdobyły uznanie wśród fanów na całym świecie.



Źródło: The Verge, Foto: The Verge