Hulajnogi elektryczne nie dla każdego! Jest projekt noweli prawa

Istotne zmiany.





Kierujący hulajnogą elektryczną niczym rowerzysta

UTO nie będzie dla każdego

Coś w końcu ruszyło w sprawie regulacji przepisów dotyczących hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego (UTO). W projekcie zmian postuluje się, aby zrównać kierującego hulajnogą z rowerzystą. Co dokładnie znajdziemy w nowelizacji prawa o ruchu drogowym?Projekt noweli prawa o ruchu drogowym przede wszystkim wprowadza definicję urządzenia transportu osobistego, określając przy tym jego parametry. Hulajnogi i deskorolki elektryczne będą mogły mieć maksymalnie 1,25 m długości oraz 90 cm szerokości. Ponadto, wymagane będzie konstrukcyjne ograniczenie maksymalnej prędkości. Kto będzie weryfikował możliwości pojazdów, którymi poruszają się Polacy? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że pojazdami niespełniającymi wymogów będzie można poruszać się przez maksymalnie pół roku od wejścia nowych przepisów w życie.Na szczęście zrezygnowano z określania maksymalnej masy UTO.Każde UTO według nowych przepisów ma być traktowane w sposób analogiczny do roweru, z drobnymi wyjątkami. Oznacza to, że kierującego będą obowiązywały zasady ruchu drogowego takiego, jak kierującego rowerem. W razie kolizji kierujący traktowany będzie jak rowerzysta, nie zaś jak pieszy. Ma to sens.Ze zrównania UTO z rowerami w proponowanej noweli wynika także możliwość poruszania się po infrastrukturze rowerowej. W razie braku rowerowej lub ciągu dla rowerów i pieszych, kierujący UTO będzie mógł poruszać się jezdnią, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. W razie ograniczenia wyższego, prowadzący UTO będzie mógł korzystać z biegnącego obok chodnika. Podczas jazdy chodnikiem, UTO powinno "zachować prędkość pieszego", co jest sformułowaniem niezwykle nieostrym i budzącym wątpliwości.Niestety dla osób niepełnoletnich, będą do tego- identyczne jak na rower. Do poruszania się UTO niezbędna będzie karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Osoba pełnoletnia będzie mogła poruszać się bez uprawnień. Osoby poniżej 10 roku życia nie będą mogły korzystać z UTO, nawet pod opieką dorosłych.Źródło:, zdj. tytułowe: Canva Pro