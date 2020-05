35 śmiesznie tanich gadżetów z AliExpress

Co kupić tanio w Chinach?

1. Podświetlany kabelek USB-C Baseus (0.5 m) za dolara

2. Zestaw kolorowych słomek stalowych do picia - z etui i czyścikiem

3. Kabel USB-C QC w oplocie od Baseus (2 metry)

4. 3-etapowa ostrzałka do noży i nożyczek

5. Nauszne słuchawki Bluetooth

6. Ładowarka samochodowa z QC i transmiterem FM Bluetooth

7. Nawilżacz powietrza i dyfuzor olejków zapachowych

8. Mini wentylatorek przenośny/biurkowy z akumulatorem

9. Samochodowy uchwyt magnetyczny na kratkę nawiewu

10. Organizery kabli (możliwa wysyłka z Polski)

11. Rozgałęziacz USB-C na jack 3.5 i USB-C z DAC (!)

12. Szybka ładowarka TOPK na dwa urządzenia (wysyłka z Polski)

13. Przejściówka USB-C do jack 3.5 mm ze wzmacniaczem słuchawkowym 32-bit 384 kHz

14. Rzepy do organizowania kabli - must have!

15. Świetny mini glośnik Bluetooth z radiem FM

16. Powerbank KUULAA 10 000 mAh z ładowaniem 2.4 A

17. Słuchawki TWS z etui łądującym w rekordowo niskiej cenie

18. Kable HDMI 2.0 za niewielkie pieniądze

19. Przyrząd do pakowania próżniowego z torebkami

20. Stylowy, drewniany zegarek LED

21. Pistolet do klejenia na gorąco z zapasem kleju

22. Mop wodny do podłogi z wkładkami z mikrofibry

23. Szczoteczka soniczna Xiaomi T100

24. Dokładka do kierownicy rowerowej dla wygodniejszej jazdy

25. Selfie stick do smartfonów z samowyzwalaczem i zintegrowanym tripodem

26. Ręcznik z mikrofibry

27. Taśma dwustronna 3m

28. Taśma do klocków

29. Uniwersalny uchwyt na okulary do auta

30. Fartuch do golenia brody

31. Magiczna gąbka

32. Magnetyczny kabel do smartfonu

33. Samoprzylepne uchwyt do kabli

34. Kolorowe nakładki na kable

35. Uniwersalny uchwyt pierścieniowy na telefon

Wykorzystaj kupon ze zniżką w wysokości i spraw sobie taki oto kabelek USB-C z podświetlaną końcówką za grosze. Gwarantem wysokiej jakości jest tu lubiana firma Baseus.Pożegnaj na zawsze plastikowe, jednorazowe rurki do napojów i zadaj szyku z rurkami stalowymi w efektownej kolorystyce. Są świetnie wykonane i można łatwo je myć za pomocą dołączonego w zestawie wyciorka.A może potrzebujesz nieco dłuższego i jeszcze lepiej wykonanego kabelka USB-C, wspierającego wszystkie popularne technologie szybkiego ładowania? Postaw na niedrogi przewód w oplocie od Baseusa. Do wyboru trzy różne wersje kolorystyczne.Aby nóż lub nożyczki cięły skutecznie, należy je regularnie ostrzyć. Najłatwiej zrobić to przy pomocy odpowiedniej, kilkuetapowej ostrzałki, na przykład takiej jak ta. Jej kolosalnym atutem jest to, że z jej obsługą poradzi sobie absolutnie każdy.Jak widać, w cenie ok. 40 złotych kupić można naprawdę nieźle brzmiące i wygodne nauszne słuchawki bezprzewodowe. Proponowane przez nas urządzenie to niebrandowany wariant słuchawek sprzedawanych w dwa razy wyższej cenie przez popularnego w Polsce producenta smartfonów.Taki oto sprzęt powinien zagościć w każdym starszym samochodzie. W cenie 20 złotych otrzymacie nie tylko ładowarkę ze wsparciem szybkiego ładowania na aż dwa urządzenia, ale także odbiornik Bluetooth, który umożliwi przesyłanie muzyki ze smartfonu na dowolne radio samochodowe poprzez fale radiowe.Nawilżacz powietrza z funkcją dyfuzora olejków zapachowych to tani i prosty sposób na zagwarantowanie przyjemnej atmosfery w pokoju.Idzie lato, a wraz z nim upały. Nie zwlekaj i spraw sobie wentylatorek z akumulatorem 300 mAh, który można używać także mobilnie, nosząc go w kieszeni, torebce lub plecaku.Trudno o tańszy i lepszy jakościowo uchwyt samochodowy mocowany na kratkę nawiewu w aucie. Zamocowany na nim smartfon nie będzie ograniczał widoczności kierowcy - to bardzo istotne.Organizer kabli powinien znaleźć się na Twoim biurku. Wtedy wszystkie przewody będą schludnie ułożone i zawsze pod ręką.Przed Wami praktyczny gadżet, który nie tylko poprawi jakość dźwięku płynącego z dowolnego smartfonu, ale także umożliwi podpięcie słuchawek z końcówką jack 3.5 mm do urządzeń pozbawionych tego złącza.Często zachodzi potrzeba ładowania dwóch urządzeń na raz. Po co zajmować dwa gniazdka dwoma ładowarkami, skoro można wyposażyć się w jedno akcesorium z dwoma wyjściami USB-A?Oto prawdopodobnie najlepszy jakościowo DAC, który umożliwia podpięcie słuchawek ze złączem jack 3.5 mm do smartfonów ze złączem USB-C. Pochlebne recenzje są gwarantem dobrej jakości tego niedrogiego wzmacniacza słuchawkowego.Zrób w końcu porządek ze splątanymi kablami i ułóż je w estetyczny sposób. Nie ważne czy zrobisz to we wnętrzu obudowy, za telewizorem, czy też przy podłodze. Te niedrogie taśmy na rzep powinny trafić pod dach każdego polskiego domu - są rewelacyjne!Najlepszy kompaktowy głośnik Bluetooth do 50 złotych? Ten sprzęt może być odpowiedzią na to pytanie. Zaskakuje brzmieniem, nie męczy uszu przesterującymi tonami wysokimi i ma wbudowane radio. W tej cenie nie kupicie raczej niczego lepszego.Za ok. 40 złotych kupicie powerbank, którego deklarowana pojemność 10 000 mAh będzie bardzo bliska faktycznej. Radzimy omijać szerokim łukiem tańsze propozycje.Jedne z najtańszych słuchawek TWS dostępne w sprzedaży i najtańsze, którymi warto się zainteresować. Sprzęt korzystający z Bluetooth 5.0 sprzedawany jest wraz z ładującym etui, wyposażonym w cyfrowy wyświetlacz. Jeśli chcecie coś tańszego niż Redmi AirDots, zainteresujcie się.Kable HDMI w Polsce są bardzo drogie, ale w Chinach... niekoniecznie. Kabel HDMI 2.0 o niezłym wyglądzie i parametrach kupić można za pół ceny, oczywiście z darmową wysyłką do Polski.Przyrząd do pakowania próżniowego jedzenia przyda się w każdej kuchni, ale domyślam się, że wielu z Was znajdzie dla niego masę innych zastosowań. Zestaw z woreczkami sprzedawany jest w bardzo atrakcyjnej cenie.Ładny, minimalistyczny drewniany zegarek z wyświetlaczem LED pokaże aktualną godzinę, a w nieco tylko droższej wersji także temperaturę powietrza.Pistolet do klejenia na ciepło wraz z zapasem kleju to kolejny gadżet nieoceniony nie tylko w warsztacie majsterkowicza, ale po prostu w każdym gospodarstwie domowym.Nikt nie lubi chyba myć na podłogi poruszając się na kolanach. Jeśli nie chcesz sprzątać powierzchni płaskich w tej uwłaczającej pozycji, spraw sobie mop z pojemnikiem na wodę. W Chinach kupisz go za 1/3 polskiej ceny.Nie dość, że udało mi się dla Was znaleźć solidną szczoteczkę soniczną w bardzo dobrych pieniądzach, to na dodatek jest to ceniony model z oferty Xiaomi. Kupując Xiaomi T100 zaoszczędzicie na wizytach u dentysty. Uwierzcie mi, wiem co mówię. Bez szczoteczki sonicznej ani rusz.Na kierownicy Twojego roweru nie ma miejsca na dodatkowe gadżety? Spraw sobie taką oto dokładkę. Po odpowiednim zamocowaniu można z niej korzystać także w roli dodatkowego źródła jeszcze wygodniejszego podparcia.Po co kupować tripod i selfie stick, skoro można kupić jeden sprzęt łączący obie te funkcje? Ten gadżet kosztuje zaledwie 20 złotych, a w zestawie z nim sprzedawany jest nawet samowyzwalacz na Bluetooth! Do wyboru kolory biały i czarny. Jakość wykonania? Podobnie jak recenzje, świetna.Ręcznik marki Mling idealny do mycia karoserii samochodów. Myjka wykonana została z wysokiej jakości mikrofibry, a cena za ręcznik w rozmiarze 30x30cm zaczyna się już od niespełna 6 zł.Taśma, która z pewnością przyda się w każdym domu. Ma wiele zastosowań i nadaje się do wielokrotnego użytku. W dodatku jest wodoodporna. Dostępna w w wariancie od 1 do 5 m (szerokość 30 mm).Taśma kompatybilna z popularnymi klockami o długości 1 m. Na spodzie umieszczono klej w celu łatwego montażu. Taśma dostępna w wielu kolorach.Każdy kierowca wie, że schowków i uchwytów w samochodzie nigdy nie za wiele. Uniwersalny klips można umieścić na osłonie przeciwsłonecznej, aby okulary mieć zawsze pod ręką. Tanie i wygodne rozwiązanie.Gadżet, który powinien być nabyć każdy mężczyzna noszący brodę, który samodzielnie dba o jej kształt i długość. Fartuch można wygodnie przymocować do lustra, aby włosy nie lądowały w niewłaściwym miejscu.Z pewnością widzieliście już wiele "magicznych" produktów za grosze. Tym razem jednak wybraliśmy coś, co naprawdę działa. Tak przynajmniej wynika z recenzji produktu na AliExpress. Gąbka radzi sobie z usuwaniem uporczywego brudu ze stali nierdzewnej. Za niespełna 5 zł kupicie 2 szt.Kabel magnetyczny KUULAA ma odpinaną końcówkę, którą możecie wpiąć w urządzenie. Łączy się ona z kablem za pomocą magnetycznego złącza. Takie rozwiązanie zabezpiecza przed przypadkowym upadkiem urządzenia w skutek pociągnięcia za kabel. Ten po prostu odepnie się od złącza. Kabel dostępny z różnymi końcówkami: USB-C, Micro-USB i Lightning.Gadżet, który przyda się zarówno w domu jak i w aucie. W zestawie znajduje się 40 uchwytów z taśmą samoprzylepną, które doskonale nadadzą się do organizowania kabli.Jak upiększyć zwykły kabel od ładowarki? Z pomocą przychodzą specjalne nakładki z popularnymi wzorami.Uchwyt można umieścić na pleckach dowolnego smartfonu. Sprzedawca oferuje wiele kreskówkowych wzorów.Jeśli chcecie poznać inne ciekawe gadżety, które naszym zdaniem warto zamówić z Chin, koniecznie rzućcie okiem na wcześniejsze publikacje: