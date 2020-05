Stary Android TV Box jako bloker reklam? To proste dzięki Pi-hole!

Pokazujemy jak zmienić mikro komputer w serwer z Pi-hole.





Android Box z odblokowanym bootloaderem,

Karta SD o pojemności min. 8 GB,

Komputer/telefon z dostępem SSH,

Router z możliwością przekierowania portów i otwarty port 22.

Kilka lat temu, nie każdy z telewizorów działał pod kontrolą nowoczesnego systemu operacyjnego. Wtedy to, małe komputerki z Androidem cieszyły się sporą popularnością. Te produkowane głównie w Chinach urządzenia, dawały użytkownikom możliwość oglądania ulubionych filmów lub seriali na ekranach dużo większym niż monitory komputerów.Tak zwane Android boksy, działają zazwyczaj pod kontrolą Androida. Mój pierwszy box - Tronsmart S95 Vega Telos, trafiły do szuflady by zbierać kurz, a jego miejsce zajął Xiaomi Mi Box S. Emerytowane urządzenia mogą jednak w łatwy sposób odzyskać młodość, wszystko dzięki projektowi Armbian.Zapewne spora część z Was, czytelników, słyszała o Raspberry Pi. Te małe komputerki przebojem wdarły się w świat serwerów. Popularne „malinki” posiadają sporą moc obliczeniową, pobierając przy tym bardzo mało prądu. Oczywiście, Raspberry Pi oraz jego pochodne, można wykorzystywać w bardzo wielu projektach jak np. inteligentne lustra, jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby ich miejsce jako serwer zajęły boksy z Androidem.Komputerek Vega Telos, jak i wiele innych tego typu urządzeń, posiada odblokowany bootloader. Skrzętnie wykorzystali to deweloperzy, którzy przygotowali specjalnie skrojoną wersję Debiana. Ta niezwykle popularna wersja Linuksa może zmienić komputerek w serwer z Pi-hole, który pozbędzie się reklam ze wszystkich urządzeń. W niniejszym poradniku pokażę Wam, jak dać staremu Android boksowi nowe życie.Pierwszym krokiem jest pobranie odpowiedniego obrazu systemu. Dzięki uprzejmości dewelopera o nicku balbes150, mamy możliwość pobrania jednego obrazu, który powinien działać na urządzeniach z czipami Amlogic, Allwinner oraz Rockchip. Obrazy można odnaleźć pod tym adresem . Na potrzeby tego poradnika wybrałem plikPliki oznaczone jako desktop, posiadają interfejs graficzny, który w moim przypadku jest zbędny, gdyż urządzenie można z powodzeniem obsługiwać siedząc wygodnie przed komputerem.Po pobraniu i wypakowaniu obrazu, musimy go przenieść na kartę SD. Małym programem, który doskonale sobie z tym poradzi jest Rufus . W programie wybieramy plik ISO oraz nośnik, na który chcemy wgrać jego zawartość. Transfer plików może trwać do kilku minut – wszystko zależy od szybkości nośnika. Wszystkie dane z karty zostaną, rzecz jasna, usunięte.W następnym kroku wchodzimy do katalogu dtb na przygotowanej karcie i znajdujemy konfigurację swojego urządzenia. W moim przypadku plik nazywał się. Miejcie jednak na uwadze to, że w zależności od posiadanego sprzętu, nazwa będzie się różnić. Nazwę pliku kopiujemy i otwieramy plikw głównym folderze karty i edytujemy linię wedle grafiki poniżej. Linie można odkomentować usuwającKolejnym krokiem jest uruchomienie Android boksa (bez włożonej karty). Po poprawnym rozruchu, wkładamy kartę i uruchamiamy aplikację do instalacji aktualizacji. Jako plik aktualizacji wybieramyJeśli z jakiegoś powodu taka aplikacja nie znajduje się w spisie, można wejść w tryb recovery poprzez naciśnięcie wykałaczką przycisku reset, który powinien znajdować się pod lub za urządzeniem.Z opcji wybieramy Select i wskazujemy wspomniany wcześniej plik.Jeżeli wszystko się udało, to po ponownym rozruchu powinien uruchomić się Linux. Armbian obsługuje Wi-Fi oraz Ethernet. Łatwiejszym rozwiązaniem jest oczywiście podpięcie kabla Ethernet - box powinien być od razu widoczny w sieci. Do ustalenia jego adresu IP można wykorzystać program Advanced IP Scanner W moim przypadku adresem jest 192.168.1.113. Do połączenia można wykorzystać wiersz poleceń cmd lub Putty . Po wpisaniu: ssh Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i użyciu hasła 1234, powinniśmy ujrzeć ekran zmiany hasła. Po uzupełnieniu informacji, nasz box jest gotowy do pracy!Jako pierwszy program, który warto zainstalować na naszym serwerze jest Pi-hole . Ta aplikacja w bardzo prosty sposób usunie reklamy na wszystkich urządzeniach podłączonych do sieci. Instalacja jest banalnie prosta, a jeśli router obsługuje zmianę DNS, urządzenia mogą od razu działać bez reklam.Pi-hole instalujemy za pomocą następującej komendy:Jeśli wszystko działa poprawnie, naszym oczom powinien ukazać się następujący ekran.Na dobry początek warto pozostawić wszelkie opcje instalacyjne bez ich zmiany. Domyślne wartości proponowane przez instalator doskonale sprawdzą się w codziennej pracy.Po instalacji powinniśmy ujrzeć ekran z informacjami o logowaniu.Jednym z ostatnich kroków jest zmiana hasła na nieco bardziej przystępne. Zmieniamy je komendą:Aby sprawdzić czy wszystko działa poprawnie, uruchamiamy przeglądarkę i wpisujemy następujący adres:http:/pi.hole/admin/ lub http://192.168.1.113/adminJeżeli nie Wasz router nie pozwala na zmianę adresu DNS, należy podać adres IP boksa jako niestandardowy DNS. W Windowsie 10, można to zmienić w ustawieniach karty sieciowej. Poprawna konfiguracja jest przedstawiona na grafice poniżej. Osobiście korzystam tylko z jednego adresu, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby podać adres np. 8.8.8.8 jako alternatywny DNS.Jak sami widzicie, przemiana komputerka z Androidem na całkiem funkcjonalny serwer zajmuje tylko kilka chwil i nie wymaga kupna Raspberry Pi. Wykorzystany w tym poradniku Pi-hole, to tylko jedna z aplikacji, którą z powodzeniem można zainstalować na naszym sprzęcie. Urządzenie z łatwością może stać się serwerem FTP, miejscem gdzie wgramy stronę internetową lub serwerem multimedialnym Plex lub Emby.