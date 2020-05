Nowe, tanie słuchawki Air2 SE od Xiaomi będą prawdziwym hitem

Możesz je już kupić.





Xiaomi Air2 SE wraz z etui pełniącym funkcję ładowarki. | Źródło: Xiaomi

Xiaomi Air2 SE do złudzenia przypominają AirPodsy od Apple. | Źródło: Xiaomi

Xiaomi Air2 SE i aplikacja mobilna. | Źródło: Xiaomi

Sterowanie funkcjami Xiaomi Air2 SE odbywa się za pomocą dotyku. | Źródło: Xiaomi

Budowa słuchawek Xiaomi Air2 SE. | Źródło: Xiaomi

Tanie słuchawki prawdziwie bezprzewodowe od Xiaomi cieszą się ogromną popularnością. W obliczu tego faktu nie powinno dziwić, że lubiany chiński producent wprowadza na rynek kolejne akcesorium tego typu. Tym razem nie są to kolejne dokanałowe "pchełki" pokroju Xiaomi AirDots , asłuchawki douszne Xiaomi Air2 SE. I właśnie choćby ze względu na design Xiaomi Air2 SE będą sprzedawały się doskonale.Cena Xiaomi Mi Air2 SE wynosi zaledwie ok. 169 juanów, czyli w przeliczeniu na polską walutę. W tej cenie konsumenci otrzymają sprzęt wykorzystujący łączność Bluetooth 5.0 oraz oferujący wsparcie dla kodeków audio SBC i AAC. Impedancja na poziomie 32 omów i średnica przetworników na poziomie 14,2 mm dopełniają całkiem pozytywnego obrazu specyfikacji.Istotnym parametrem słuchawek TWS jest zawsze. W tym przypadku Xiaomi obiecuje pracę do ok. 5 godzin. Funkcję ładowarki pełni tutaj etui, które jest w stanie naładować włożone doń słuchawki do pełna nawet trzykrotnie. Co ważne, do ładowania etui zastosowano tu nowoczesne złącze. Miło! Oprogramowanie umożliwi sprawdzenie poziomu naładowania każdej ze słuchawek z osobna.Posiadacze smartfonów Xiaomi ucieszą się z łatwego procesu parowania. Wystarczyło będzie otworzyć etui z umieszczonymi tam słuchawkami, by na ekranie smartfonu wyświetlił się stosowny komunikat.Powodem może być nieobecność kodeku LHDC, gwarantującego nieco wyższą jakość dźwięku. Ten jest wspierany przez najnowszą generację smartfonów Xiaomi.Słuchawki Xiaomi Mi Air2 SE można już zamówić na AliExpress z darmową dostawą do Polski, w tym miejscu Źródło: Xiaomi