Smartfony Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 i Mi Note 10 Lite debiutują na polskim rynku

Kolejne propozycje chińskiej marki.





Specyfikacja Redmi Note 9 Pro | Źródło: Xiaomi

Ceny Redmi Note 9 Pro | Źródło: mat. własne z konferencji Xiaomi

Redmi Note 9 Pro / foto. Xiaomi

Redmi Note 9 Pro 6 GB/64 GB – 1299 zł

1299 zł Redmi Note 9 Pro 6 GB/128 GB – 1399 zł

Redmi Note 9 - budżetowiec z poczwórnym aparatem

Redmi Note 9 / foto. Xiaomi

Mi Note 10 Lite

Mi Note 10 Lite / foto. Xiaomi

Router i robot sprzątający

Mi AioT Router AC2350 / foto. Xiaomi

Mi Robot Vacuum-Mop / foto. Xiaomi

Dziś podczas specjalnej konferencji online Xiaomi przedstawiło kolejne smartfony tworzące serię Redmi Note 9 –oraz. Nie zabrakło również nowości ekosystemowych. Podczas konferencji pokazano Router AC2350 oraz Mi Robot Vacuum-Mop.Redmi Note 9 Pro debiutuje w trzech ładnych kolorach -(Glacier White),(Tropical Green) oraz(Intestellar Grey). Sprzęt korzysta z 6,67-calowego ekranu IPS o proporcjach 20:9 i rozdzielczości 2400x1080 pikseli, chronionego szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji. W jego centralnej górnej części umieszczono wycięcie z kamerką przednią.O wydajność urządzenia dba układ Qualcommz układem graficznym Adreno 618, wspomagany przez 6 GB RAM'u. Do dyspozycji użytkownika oddano 64/128 GB pamięci na dane, którą można rozszerzyć dzięki karcie micro SD o pojemności do 512 GB.Tym, co odróżnia nieco droższego Redmi Note 9 Pro od sprzedawanego w Polsce Note 9S jest obecność modułuoraz(zasilacz 33 W w zestawie). O ile pierwsza cecha nie jest żadną rewolucją, to tak szybkie ładowanie w tak tanim smartfonie jest bardzo miłym zaskoczeniem. Na swoim miejscu jest złącze słuchawkowe jack 3.5 mm, a także port podczerwieni. Czytnik linii papilarnych znajduje się z boku obudowy.Xiaomi podkreśla możliwości fotograficzne Redmi Note 9 Pro. Miłośnicy fotografii mobilnej skorzystać mogą z aparatu głównego 64 Mpix, aparatu 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym (f/2.2, 120-stopniowe pole widzenia), aparatu 5 Mpix do zdjęć makro oraz kamerki 2 Mpix odpowiadającej za pomiar głębi tła, na przykład w zdjęciach portretowych. W trybie profesjonalnym fotografie zapisywać da się w formacie RAW. Nie zapomniano o wideo 4K, niestety w 30 klatkach na sekundę.Urządzenie dysponujące baterią o pojemności 5020 mAh powinno zagwarantować długi czas pracy bez konieczności sięgania po ładowarkę. Obudowę uszczelniono przed zachlapaniami, ale tradycyjnie nie potwierdza tego żaden certyfikat.Ceny Redmi Note 9 Pro nie są wygórowane i wynoszą:W ramach Flash Sale, która odbędzie się 22 maja na mi-home.pl, Redmi Note 9 Pro będzie można kupić w zestawie z Mi Band 4 za 1 zł + VAT. Osoby, które kupią smartfon w tym czasie będą mogły skorzystać z 6-miesięcznej ochrony ekranu.Przedsprzedaż rozpocznie się 25 maja, a smartfon będzie dostępny w zestawie z Mi Band 4 w cenie 1 zł + VAT. Przedsprzedaż będzie prowadzona w autoryzowanych salonach Mi Store, na mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl oraz w sieciach RTV EURO AGD, Media Markt, NEONET, x-kom, Media Expert oraz Komputronik.Kolejną dzisiejszą nowością jest Redmi Note 9. To pierwszy smartfon wyposażony w układ MediaTek Helio G85. Model ten oferuje baterię o pojemności 5020mAh ze wsparciem szybkiego ładowania 18W. Wyświetlacz DotDisplay o przekątnej 6,53” jest chroniony przez Corning Gorilla Glass 5.Konfiguracja aparatu Redmi Note 9 to główny obiektyw 48MP, szerokokątny 8MP, makro 2MP i czujnik głębi 2MP. Redmi Note 9 będzie dostępny w sugerowanej cenieza wariant 3+64GB orazza 4+128GB.Flash Sale Redmi Note 9 odbędzie się 22 maja na mi-home.pl. Osoby, które kupią smartfon w tym czasie będą mogły skorzystać z 6-miesięcznej ochrony ekranu oraz otrzymają voucher o wartości 50 zł do wykorzystania podczas kolejnych zakupów.Podczas premiery zaprezentowano również Mi Note 10 Lite. Według producenta, smartfon świetnie leży w dłoni dzięki zakrzywionym krawędziom ekranu AMOLED o przekątnej 6,47 cala. Czujnik linii papilarnych umiejscowiony w ekranie jest cieńszy i pozwala jeszcze szybciej odblokować smartfon.Poczwórny aparat składa się z czujnika Sony IMX686 oraz obiektywów dedykowanych zdjęciom ultraszerokokątnym, zbliżeniom czy portretom. Za wydajność i płynne działanie odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 730G, a bateria o pojemności 5260 mAh pozwala na dwa dni pracy na jednym ładowaniu. W zestawie znajduje się ładowarka 30W.Mi Note 10 Lite będzie dostępny w Polsce w dwóch konfiguracjach pamięciowych: 6GB + 64GB i 6GB + 128GB oraz w trzech wariantach kolorystycznych: białym (Glacier White), czarnym (Midnight Black) oraz fioletowym (Nebula Purple).Sugerowana cena detaliczna wariantu 6+64GB wynosi, natomiast pojemność 6+128GB dostępna będzie w cenie od15 maja na mi-home.pl odbędzie się Flash Sale. Klienci, którzy zdecydują się na zakup tego dnia otrzymają 6-miesięczną ochronę ekranu i słuchawki Mi True Wireless Earbuds w zestawie za 1 zł + VAT.Przedsprzedaż Mi Note 10 Lite rozpocznie się 18 maja. Kupujący otrzymają Mi True Wireless Earbuds w zestawie za 1 zł + VAT. Regularna sprzedaż Mi Note 10 Lite rozpocznie się 25 maja.Podczas konferencji zaprezentowano też, który działa w standardzie Wi-Fi 5 i obsługuje do 128 urządzeń. Sugerowana cena detaliczna Mi AioT Router AC2350 wynosi. Urządzenie będzie dostępne w połowie czerwca.Ostatnią z nowości jest robot sprzątający. Urządzenie oferuje ssanie na poziomie 2500Pa i jest wyposażone w zbiornik na kurz o pojemności 600 ml i na wodę o pojemności 200 ml. Dozowanie wody do mycia można ustawić w zależności od poziomu zabrudzenia powierzchni. Dostępne są trzy tryby, które można uruchomić z poziomu aplikacji.Dzięki 15 specjalnym czujnikom i niewielkim rozmiarom (8,2 cm wysokości) Mi Robot Vacuum-Mop z łatwością dotrze do wszystkich miejsc w domu i nie spadnie np. ze schodów. Dzięki algorytmowi (vSLAM), wykonującemu ponad 50 obliczeń na sekundę i pobierającemu informacje z około 30 000 punktów z otoczenia urządzenie szybko zaplanuje najlepszą ścieżkę sprzątania.Sugerowana cena detaliczna Mi Robot Vacuum-Mop wynosi. Urządzenie będzie dostępne w sprzedaży od 18 maja.Źródło: Xiaomi