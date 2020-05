36 tys. drgań na minutę. Szczoteczka Oclean F1 trafiła do sprzedaży

Oclean F1 – dokładne czyszczenie w przystępnej cenie





Firma Oclean wypuściła nowy model popularnej szczoteczki sonicznej. Możemy ją od dzisiaj zakupić w sklepie GearBest w przyzwoitej cenie.Szczoteczka pracuje z prędkością, co zapewnia dokładne czyszczenie zębów. Do wyboru mamy trzy tryby pracy:dla wrażliwych zębów oraz. Oclean F1 pracuje w cyklu 2 minutowym, co 30 sekund przypominając nam by przejść do mycia następnej ćwiartki szczęki. Końcówka z włosiem DuPont zapewniają optymalny poziom czyszczenia zębów.Szczoteczka wyposażona jest w baterię, co zapewnia jej doużytkowania na jednym ładowaniu. W zestawie znajdziemy magnetyczną podstawkę ładującą USB. Do pełna naładujemy szczoteczką. Oclean F1 oczywiście jest wodoodporna (standard IPX7) oraz niezwykle lekka – waży tylkoSzczoteczkękupimy w sklepie GearBest za 111,50 zł ($25.99) . Polecamy jako metodę wysyłki wybraćkosztującą 1.25 zł ($0.29), gdyż pozwala ona uniknąć dodatkowych opłat gdy przesyłka dotrze do kraju. Dołącz do naszej grupy na Facebooku gdzie na bieżąco wrzucamy kupony i promocje na produkty z Chin.