Recenzja Realme 6 Pro. Smartfon z ekranem 90 Hz i niezłą wydajnością

Przedstawiamy premierowy test.

Realme 6 Pro - specyfikacja





Realme 6 Pro - recenzja

Realme 6 Pro - cena

Dwa dni temu na polskim rynku zadebiutowały dwa nowe smartfony marki. Pierwszy z nich czyli Realme X50 Pro już przetestowaliśmy, a recenzję znajdziecie w tym miejscu . Teraz czas na tańszy model, który powinien zainteresować osoby szukające wydajnego smartfona za ok. 1600 zł.Realme 6 Pro oferowany jest z nowym chipsetem. Jest to ośmiordzeniowy procesor (Kryo 465 - 2,3 GHz) zbudowany w procesie technologicznym 8 nm i wspierający układ graficzny Adreno 618. Producent oferuje na polskim rynku wersję zEkran LCD o przekątnej 6,6" pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 5, podobnie jak w tańszym modelu, wspiera częstotliwość odświeżania 90 Hz, a na froncie znajdziemy też podwójny aparat do selfie.Sprzęt wyróżnia mocna bateria 4300 mAh z szybkim ładowaniem 30W, głośnik z certyfikatem Dolby Atmos, moduł Bluetooth 5.1 i podwójny GPS. Obudowa o grubości 8.9 mm jest odporna na kurz i zachlapania, a całość waży 202 gramów.Specyfikacja omawianego modelu wygląda naprawdę solidnie, ale jak sprawdza się on w codziennym użytkowaniu? Sprawdziliśmy to. Zapraszamy do recenzji wideo.realme 6 Pro można kupić w dwóch wersjach kolorystycznych: Lighting Blue oraz Lighting Orange w wariancie 8 GB + 128 GB w cenie 1599 zł. Smartfon będzie dostępny od 12 maja w sklepach Media Expert, RTV EURO AGD, x-kom.pl oraz na sklep-realme.pl.