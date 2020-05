Obudowy dla fanów World of Warcraft (i nie tylko) od NZXT trafiły do sprzedaży

Ładne i przewiewne.





World of Warcraft pomimo blisko 16 lat na karku dalej cieszy się niesłabnącą popularnością wśród graczy. Kultowe już MMO Blizzarda zainspirowało firmę NZXT do stworzenia dwóch specjalnych, limitowanych wersji lubianej obudowy NZXT H510. NZXT H510 Horde i NZXT H510 Alliance to propozycja nie tylko dla osób grających w WoWa, ale także wszystkich przedstawicieli #pcmasterrace pragnących wydać swoje pieniądze na obudowę wyróżniającą się w sposób znaczący na tle zazwyczaj dość nudnych "skrzynek".to obudowy typu midi tower o wymiarach 210 x 460 x 428 mm, cechujące się charakterystycznym dla Hordy lub Przymierza malowaniem. Na froncie każdej z obudów przygotowanych we współpracy z Blizzardem widnieje podświetlane logo frakcji. Trzeba przyznać, że obie konstrukcje prezentują się naprawdę fajnie.Obie obudowy NZXT H510 w specjalnej edycji wyposażono w okna wykonane z hartowanego szkła, pozwalające eksponować wnętrze. Na dole wydzielono osobny tunel na zasilacz, pozwalający ukryć nieestetycznie wyglądające okablowanie poza wzrokiem obserwatora. Producent przewidział przestrzeń na montaż kart graficznych o długości do 381 mm i chłodzeń procesora o wysokości do 165 mm. Wewnątrz NZXT H510 mieszczą się chłodnice chłodzenia wodnego o długości do 280 mm.W zestawie z obudowami NZXT H510 Alliance i NZXT H510 Horde dołączane są dwa fabryczne wentylatory o średnicy 120 mm. Znając tę firmę będą to konstrukcje ciche i wydajne. Co ciekawe, w zestawie dołączono też kontrolery NZXT Smart Device V2 pozwalające na sterowanie wentylatorami i podświetleniem LED za pomocą darmowej aplikacji NZXT CAM.Wloty powietrza zostały zabezpieczone filtrami przeciwkurzowymi, dzięki czemu utrzymanie wnętrza w czystości powinno być łatwiejsze. Modele NZXT H510 Alliance i NZXT H510 Horde wyposażono w panele z portami audio, USB 3.1 i USB-C.Limitowane obudowy (po 1000 sztuk dla każdego z wariantów) dostępne są już w polskich sklepach w cenie ok. 929 złotych.Źródło: NZXT