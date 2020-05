Z jakiego smartfonu korzysta CEO Xiaomi? To oczywiste, prawda? Prawda?!

A jednak nie.





Lei Jun z Xiaomi korzysta z... iPhone'a. | Źródło: Gizmochina

Pan Jiutang broni Juna. Kupujecie ją? | Źródło: Gizmochina

Ach, ile to już razy byliśmy świadkami sytuacji, w której ktoś, kto w teorii powinien korzystać z rozwiązań jednej firmy, użytkuje sprzęt konkurencji. Przykład pierwszy z brzegu? Ambasador marki Huawei, Robert Lewandowski, tweetujący z iPhone'a. Podobnych sytuacji jest wiele, ale wpadka tego kalibru zdecydowanie nie przystoi CEO jednej z najpopularniejszych marek świata smartfonów, Lei Junowi z Xiaomi.Lei Jun został przyłapany na największym chińskim serwisie społecznościowym Weibo na. Na stronie tej, podobnie z resztą jak na Twitterze, pojawia się nazwa smartfonu Apple, gdy wysyła się z niego posty za pośrednictwem mobilnej wersji aplikacji. Założyciel Xiaomi w swoim poście zachwalał, a jakże, jeden z nowych smartfonów swojej firmy. Problem polea na tym, że robił to korzystając ze smartfonu konkurencji.Czy to faktycznie "problem"? Dla wielu fanów chińskiej marki była to kolosalna wpadka wizerunkowa. Lei Jun najwyraźniej wstydził się swojej "wtopy", bowiem post został usunięty. W jego obronie stanął jednak Pan Jutang z Xiaomi, który tłumaczył Juna tym, że musi on korzystać z urządzeń konkurencji, by poznawać na bieżąco różne innowacje. Innowacje, które można czasem... "skopiować i ulepszyć".Linia obrony prezentowana przez Jutanga ma sens. Nakładanie klapek na oczy i zamykanie się w jednym ekosystemie produktów jest nierozsądne. Czasem faktycznie warto poznać rozwiązania konkurencji i sprawdzić co można ulepszyć w swoim produkcie. Ciekawe jest jednak to, że absolutnie za każdym razem prezesowie wielkich marek z jakiegoś powodu korzystają akurat z produktów Apple. Tych produktów, którym często zarzuca się kopiowanie rozwiązań z Androida. Na użytkowaniu smartfonów Apple wcześniej przyłapano m.in. CEO Realme i Huawei.Źródło: Gizmochina