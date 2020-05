Super tani router Wi-Fi 6 od Xiaomi wygląda po prostu świetnie

Powinien działać równie dobrze, jak wygląda.





Najnowszy Xiaomi Mi Router AX1800 prezentuje się zjawiskowo. | Źródło: Xiaomi

Xiaomi po raz n-ty pokazało, że da się "tanio i dobrze". Najnowszym urządzeniem w ofercie lubianego producenta z Państwa Środka jest router Xiaomi Mi Router AX1800, będący zarazem najtańszym routerem w ofercie Xiaomi, który wspiera najnowszą technologię. Jakby tego było mało... prezentuje się szalenie dobrze od strony wizualnej!zamknięto w obudowie przypominającej nieco obudowę ultrakompaktowego komputera stacjonarnego. Taka właśnie konstrukcja ma gwarantować nie tylko odpowiednie chłodzenie podzespołów, ale także pomagać w jeszcze lepszym pokryciu sygnałem mieszkania. Za jego moc odpowiadają tutaj cztery niezależne wzmacniacze.Xiaomi chwali się technologią(Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), która umożliwia przesyłanie danych do różnych urządzeń przy wykorzystaniu tylko jednego strumienia. Według zapewnień producenta dzięki temu obciążenie sieci jest znacznie mniejsze, co przekłada się na minimalne opóźnienia i wysokie transfery.Router Xiaomi obsługuje również technikę(Multi-User Multiple Input Multiple Output), gwarantującą maksymalnie efektywne wykorzystanie dostępnego pasma i przepustowości sieci. W praktyce przekłada się to na odczuwalnie szybszy dostęp do zasobów danych, m.in. dzięki technologii formowania strumienia danych i wysyłania go jednocześnie do kilku urządzeń.Producent komunikuje prędkość przesyłania danych na poziomie. W paśmie 2,4 GHz jest to maksymalnie 574 Mb/s i 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz. Sprzęt dysponuje gigabitowym portem LAN, trzema gigabitowymi portami WAN oraz 128 MB wewnętrznej pamięci i 256 MB pamięci RAM.O wydajną pracę sprzętu dba, wykonany w 14-nanometrowej litografii. Składają się na niego cztery rdzenie Cortex A53 o taktowaniu 1,5 GHz oraz niezależne NPU o częstotliwości pracy na poziomie 1,5 GHz.Cena Xiaomi Mi Router AX1800 to zaledwie 329 juanów, czyli ok. 195 złotych. Tuż po rozpoczęciu sprzedaży będzie można nabyć go w promocyjnej cenie 299 juanów, co daje w przeliczeniuŹródło: Xiaomitoday.it