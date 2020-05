Apple Watch 6 z nowymi funkcjami zdrowotnymi. Czym nas zaskoczy?

Apple od dłuższego czasu implementuje do swoich inteligentnych zegarków liczne funkcje zdrowotne. Możemy w nich znaleźć m.in. system monitorowania tętna czy wykrywania nadciśnienia krwi. Okazuje się, że szósta generacja Apple Watch wzbogaci się o jeszcze bardziej zaawansowany czujnik.Tajemnica tkwić ma w tonometrii aplanacyjnej – metodzie stosowanej w optometrii do pomiaru ciśnienia w oku (badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego). Wykorzystany ma być szereg elektrod umieszczonych na urządzeniu lub węzłów pojemnościowych na pasku zegarka.Okej, ale dlaczego opisujemy czteroletni wniosek? Otóż, jego oficjalna publikacja nastąpiła dopiero wczoraj. Taki obrót spraw sugeruje, iż. Oczywiście obecność patentu tego nie gwarantuje tego w 100 procentach. Na rynku obecne są już aplikacje umożliwiające pomiar ciśnienia krwi przez Apple Watch, lecz do przeprowadzenia procedury trzeba posiadać także specjalny mankiet na nadgarstek, co nie jest do końca praktyczne i wiąże się z dodatkowymi kosztami.Sam zegarek wzbogaci się także o inne interesujące aktualizacje względem poprzedników.Ta opcja skierowana jest głównie do osób podejrzewających u siebie bezdech senny. Połączenie tego usprawnienia z funkcją pomiaru ciśnienia krwi może pozwolić użytkownikom na jeszcze lepszą kontrolę stanu swojego zdrowia.Pamiętać jednak należy, że te futurystyczne funkcje nie zastępują (jeszcze) diagnozy lekarskiej.Źródło: Apple Insider / Foto. Apple