Huawei Watch GT 2e - zegarek dla aktywnych, który nie zawodzi (recenzja)

Huawei Watch GT 2e nie wygląda jak tani zegarek

Huawei Watch GT 2e vs Huawei Watch GT 2

Huawei Watch GT 2e - możliwości

14 dni pracy na baterii? Realne

Dobry zegarek z GPS dla początkujących

niska cena w promocji

No, teraz mogę powiedzieć, że przetestowałem wszystkie ciekawe zegarki w ofercie Huawei. Najnowszym, który trafił w moje ręce jest Huawei Watch GT 2e. Nie ukrywam, że jest o model, który budził we mnie największe zainteresowanie z bardzo przyziemnego powodu: jest obecnie drugim najtańszym w ofercie tego producenta (po 1,5-rocznym już Huawei Watch GT) i ma moduł GPS. W trwającej właśnie na AliExpress promocji można kupić go za ok. 580 złotych (regularna cena w polskich sklepach wynosi 699 złotych). I... warto to zrobić.Huawei Watch GT 2e to kolejny zegarek w ofercie chińskiego producenta, który miło zaskakuje już po wyjęciu go z pudełka. Mamy bądź co bądź do czynienia z jednym z najtańszych zegarków z modułem GPS, a w jego wyglądzie trudno dopatrzyć się jakichkolwiek oznak taniości. Zamknięty w aluminiowej kopercie o średnicy 46 mm i klasie wodoszczelności 5 ATM (tak, można w nim pływać) zwraca uwagę okrągłym, dotykowym ekranem AMOLED o przekątnej 1,39-cala i rozdzielczości 454x454 pikseli. Tarcza dookoła ozdobiona jest bardzo ciekawym wzorem.Koperta z zagiętymi uszami układa się dobrze tak na małym nadgarstku (mój ma 16,5 cm), jak i nieco większych. Nieźle prezentuje się także na nadgarstku jeszcze drobniejszym, kobiecym. Dołączony w zestawie pasek łatwo jest wymienić - bez udziału narzędzi.Huawei przyzwyczaiło mnie do tego, że ekrany w smartwatchach tej firmy pozostają czytelne nawet wtedy, gdy padają na nie intensywne promienie słoneczne - nie inaczej jest i tym razem. Wyświetlacz Huawei Watch GT 2e prezentuje się naprawdę ładnie. Funkcje zegarka obsługujemy dotykiem ekranu, a także dwoma przyciskami fizycznymi umieszczonymi po prawej jego stronie.Czego brakuje w Huawei Watch GT 2e względem testowanego przeze mnie z początkiem roku Huawei Watch GT 2 ? Przede wszystkim wbudowanego głośnika i mikrofonu. Pierwszy przydaje się w trakcie treningów - za jego pomocą droższe urządzenie komunikuje użytkownikowi informacje o przebytym dystansie, średnim tempie lub tętnie. Mikrofon umożliwia prowadzenie rozmów przychodzących na sparowany smartfon za pośrednictwem zegarka. Czy korzystalibyście z drugiej funkcji często? Sami oceńcie. Moim zdaniem nie. Głośnik jest z pewnością rzeczą przydatną.Przy pierwszym uruchomieniu smartwatch prosi użytkownika o zainstalowanie aplikacjii sparowanie z nią zegarka, celem synchronizacji. Jeśli macie smartfon Huawei, narzędzie to jest już w Waszym telefonie. Jeśli nie, czeka Was przymusowa jej instalacja, która wiąże się także z pobraniem do pamięci urządzenia usług Huawei Mobile Services. W aplikacji Zdrowie przeglądać będziecie swoje treningi, zmienicie tarcze zegarka, zaktualizujecie jego oprogramowanie i zarządzać będziecie muzyką. Tam także podejmiecie decyzję odnośnie tego, jakie powiadomienia wyświetlać na smartwatchu - dając pozwolenia poszczególnym apkom.Zegarek Huawei to nie tylko moduł GPS ze wsparciem GLONASS. To także czujnik mierzący tętno użytkownika wprost z nadgarstka. Porównywałem odczyty z opaską Garmina HRM 3 i różnice wynosiły średnio ok. 1-2 uderzenia na minutę. Zegarek reaguje nieco wolniej na zmiany tętna, ale robi to na tyle szybko, by być dobrym partnerem w trakcie treningów biegowych i rowerowych.Pozytywnym zaskoczeniem w Huawei Watch GT 2e była dla mnie obecność modułu Bluetooth 5.1, który umożliwia sparowanie z zegarkiem słuchawek bezprzewodowych. Po co? Ano po to, by przesyłać z urządzenia wprost na nie muzykę. Smartwatch od Huawei dysponuje skromną przestrzenią (ok. 2,5 GB) na pliki, do której da się wgrać muzykę i później odtwarzać ją z poziomu aplikacji odtwarzacza. Wszystko to w stosunkowo tanim zegarku.Huawei Watch GT 2e nie zawodzi także jeśli chodzi o czas pracy na baterii, który faktycznie wynosić może nawet 14 dni. Wytrzyma tyle przy założeniu, że treningi z wykorzystaniem modułu GPS będziecie odbywać sporadycznie. Trenując codziennie po ok. 1 godzinę rozładujecie baterię urządzenia w mniej więcej tydzień, może dziewięć dni. Wciąż jest to doskonały wynik.Traktuję smartwatche przede wszystkim jako ładny dodatek do garderoby oraz partnera codziennych treningów. Patrząc przez ten pryzmat na Huawei Watch GT 2e trudno nie być z niego zadowolonym. Podobnie jak inne zegarki tego producenta, mamy tu do czynienia z naprawdę dokładnym modułem GPS. Sprawdza on się dobrze zarówno w terenie zabudowanym, jak i mocno zalesionym. Podczas biegania ani razu nie stracił sygnału, a GPS łapany był niemalże natychmiastowo po uruchomieniu opcji treningu. Smartwatch jest przy tym wygodny i w trakcie aktywności fizycznej można zapomnieć o jego obecności na nadgarstku.W Huawei Watch GT 2e producent poszedł na całość w kwestii śledzenia wysiłku fizycznego. Na użytkowników czekado wyboru oraz 85 zróżnicowanych trybów treningu. Na liście oprócz biegania w terenie, marszu, kolarstwa, pływania na basenie, wspinaczki górskiej, triathlonu, pieszych wędrówek, a także biegania na bieżni, korzystania z orbitreku, czy też treningu siłowego są nawet crossfit, stepper, taniec, jazda na rolkach, łucznictwo (!), badminton, siatkówka i wiele innych sportów. Trudno znaleźć nieobecny rodzaj treningu, naprawdę.Funkcję monitorowania poziomu saturacji krwi tlenem traktujcie raczej jako ciekawostkę. Pomiar snu... również. Wiem, że niektórzy lubią tę funkcję, jednakże moim zdaniem na testowanym zegarku działa ona dość przeciętnie, nie zawsze poprawnie odczytując porę zaśnięcia i przebudzenia się.Drugiego tak fajnego zegarka w tak niskiej cenie nie znajdziecie, chyba że przymkniecie oko na ostatnio coraz mniej dokładny GPS w propozycjach marki Amazfit. Huawei Watch GT 2e pozytywnie zaskakuje precyzyjnymi wskazaniami tak modułu GPS, jak i czujnika tętna odczytującego go z nadgarstka.Sprzęt jest wykonany solidnie, prezentuje się dostojnie na damskich i męskich nadgarstkach (a to przecież ważne), a jego wyświetlacz nawet w pełnym słońcu pozostaje w pełni czytelny. Czas pracy na baterii? Sięga nawet dwóch tygodni (oczywiście przy wyłączonym GPS). Apple Watch trzymający dzień na baterii to przy Huawei Watch GT 2e niepraktyczna, droga zabawka.Oczywiście Huawei Watch GT 2e ma drobne wady. Chiński producent uparcie nie pozwala synchronizować treningów zapisywanych w aplikacji Zdrowie ani z Endomondo, ani Stravą, ani też żadnymi innymi popularnymi trackerami. Zamykanie użytkowników we własnym ekosystemie to brzydka zagrywka. Niektórzy mogą także narzekać na niewielkie możliwości interakcji z wyświetlanymi powiadomieniami, ale powiedzmy sobie szczerze: nikt nie będzie odpisywał na wiadomości na zegarku.Huawei Watch GT 2e dostępny jest oficjalnie w Polsce w cenie 699 zł. Aktualnie na AliExpress trwa promocja (13-14 maja) gdzie zegarek możecie kupić nawet za 580 zł. Aby obniżyć cenę, przejdź na stronę produktu , odbierz kupon stoiska i podczas finalizacji zamówienia podaj kod rabatowy:- szczegóły znajdziecie w tym miejscu . Polecam!świetny designprecyzyjny GPSczytelny ekrandokładny pomiar tętna z nadgarstkabardzo długi czas pracy na bateriimożliwość odtwarzania muzyki przez Bluetoothfunkcja śledzenia snuładny, wygodny pasekbrak synchronizacji ze Stravą i Endomondo!ograniczone funkcje "smartwatchowe"brak głośnika