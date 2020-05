Premiera Surface Book 3. Ile kosztuje najmocniejszy Surface?

Kolejna osłona osobliwego rozwiązania Microsoftu. Kolejna osłona osobliwego rozwiązania Microsoftu.





Równolegle z Surface Book 3. Ponownie zmiany dotyczą tutaj w zasadzie tylko i wyłącznie specyfikacji.



Z zewnątrz to jest nadal ta sama konstrukcja, która wciąż jest bardzo innowacyjna i Microsoft postanowił nie zmieniać tutaj zbyt wiele. Wszak nowe jest wrogiem dobrego i moim zdaniem jest to dobra logika. Co więc zmieniło się wewnątrz Surface Book, że zasłużył na nową cyferkę przy nazwie?







Niby to samo, ale jednak nie do końca Tak jak poprzednio, Surface Book 3 jest oferowany w dwóch wariantach - mniejszym, 13,5-calowym lub większym 15-calowym. Zachowuje wszystko, co lubiliśmy w poprzednich modelach, ale jednocześnie wprowadza kilka nowości. Od strony czystej specyfikacji wygląda to następująco:



Surface Book 3 13,5 cala Surface Book 3 15-cali Ekran 13.5-inch, 3000 x 2000 PixelSense 15-inch, 3240 x 2160 PixelSense Procesor Intel Core i5-1035G7

Intel Core i7-1065G7 Intel Core i7-1065G7 RAM 8GB/16GB/32GB 3733Mhz LPDDR4x 16/32GB 3733Mhz LPDDR4x Karta graficzna Intel Iris Plus

Nvidia GeForce 1650 Max-Q Nvidia GeForce 1660 Ti Max-Q

Nvidia Quadro RTX 3000 Max-Q Dysk 256GB/512GB/1TB 256GB/512GB/1TB/2TB Porty 2 USB Type-A, 1 USB-C, 3.5mm port słuchawkowy jack, 2 porty Surface Connect, czytnik pełnowymiarowych kart SDXC 2 USB Type-A, 1 USB-C, 3.5mm port słuchawkowy jack, 2 porty Surface Connect, czytnik pełnowymiarowych kart SDXC Wymiary 312 mm x 232 mm x 13–23 mm 343 mm x 251 mm x 15–23 mm Waga Wersja z Core i5: 1534 g razem z klawiaturą

Wersja z Core i7: 1642 g razem z klawiaturą Wersja z Core i7: 1905 g razem z klawiaturą

To właśnie specyfikacja jest najważniejszym aspektem Surface Book 3, a Microsoft twierdzi, że nowy model zapewnia 50% wzrost wydajności w przypadku większsego 15-calowego Surface Book 3 w porównaniu z jego bezpośrednim poprzednikiem.



Szybki dysk i graficzna moc Nvidii Na tle Surface Book 2 trzeba zwrócić uwagę między innymi na zastosowanie szybszego dysku SSD. Nowy procesor to również nie jest żadna niespodzianka -zgodnie z oczekiwaniami znajdziemy tutaj najnowszes układy Intela dziesiątej generacji.



Podobnie jak nowy MacBook Pro , Surface Book 3 może być wyposażony w maksymalnie 32 GB pamięci RAM. Maksymalna pojemność dysku wynosi 1 TB w przypadku modelu 13-calowego i 2 TB w wersji 15-calowej (w porównaniu do 4 TB w MacBooku Pro).



To jednak obecność dedykowanej karty graficznej Nvidia była zawsze wyróżnikiem modelu Surface Book. Nie inaczej jest i tym razem, ale teraz Microsoft poszedł o krok dalej. Obok zintegrowanego układu Intel Iris i karty graficznej Nvidia GTX 1650 Max-Q (w wersji 13,5 calowej) lub GTX 1660 Ti Max-Q (w wersji 15-calowej), do wyboru mamy też profesjonalny układ Quadro RTX 3000 Max-Q. Ta ostatnia opcja powinna zainteresować w szczególności profesjonalistów.





Źródło: Microsoft



Surface Book 3 ponownie wyposażony został w dwie baterie - tę podstawową znajdującą się w tablecie oraz dodatkową, umieszczoną w podstawie. W tej materii Microsoft również obiecuje poprawę - 13,5 calowy wariant ma zapewnić 15,5 godziny pracy na jednym ładowaniu, a 15-calowy aż 17,5 godziny. Wszystko rzecz jasna zależy od stylu użytkowania, czy korzystamy z samego tabletu czy w połączeniu z podstawą oraz od obciążenia podzespołów. Trzeba przyznać, że jest to bardzo dobry wynik.



