Szukasz POCO F2 Pro w dobrej cenie? Smartfon zamówisz już teraz, oto najlepsze oferty

Już w sprzedaży!





POCO F2 Pro - specyfikacja / foto. Xiaomi

POCO F2 Pro w kolorze białym i niebieskim / foto. Xiaomi

POCO F2 Pro - aparat / foto. Xiaomi

POCO F2 Pro - kolory / foto. Xiaomi

POCO F2 Pro - gdzie kupić?

Dziś odbyła się globalna premiera POCO F2 Pro czyli nowego smartfona od Xiaomi, który oferuje topową wydajność w rozsądnej cenie. Za podstawowy wariant 6/128 GB zapłacimy w Europie 499 euro, polska cena nie jest jeszcze znana, jednak zamawiając prosto z Chin można sporo zaoszczędzić.POCO F2 Pro to najtańszy smartfon z procesorem, który wspiera. Układ SoC jest wspierany szybką pamięcią RAM i najnowszą pamięcią UFS 3.1.Smartfon oferuje wiele lubianych funkcji m.in. optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie, czy ochronę przodu i tyłu urządzenia przez Corning Gorilla Glass 5.Dzięki współczynnikowi kontrastu 5000000:1 i jasności na poziomie 500 nitów jakość wyświetlacza stoi na bardzo wysokim poziomie. Bez względu na porę dnia, użytkownicy POCO F2 Pro mogą cieszyć się jasnym, pełnoekranowym wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 6,67”.Za główny aparat o rozdzielczości 64MP w POCO F2 Pro odpowiada sensor Sony IMX68, co przekłada się na wyraźne i pełne szczegółów zdjęcia. Obiektyw ultraszerokokątny 13MP z polem widzenia 123° pozwoli na ujęcie pięknych widoków oraz zdjęć grupowych. Natomiast obiektyw makro 5MP oraz czujnik głębi 2MP odpowiadają za uchwycenie szczegółów z małej odległości z efektem bokeh. Przód POCO F2 Pro wyposażony jest w wysuwany aparat 20MP z wielobarwną diodą powiadomień. Dzięki temu udało się zminimalizować ramki na przednim panelu i jednocześnie zachować wysoką jakość zdjęć.Za zasilanie odpowiada pojemna bateria 4700mAh. Smartfon charakteryzuje się również szybkim ładowaniem o mocy 30W. To oznacza, że naładowanie go do 64 procent zajmuje 30 minut, a po 63 minutach urządzenie naładowane jest do pełna. W zestawie POCO F2 Pro znajduje się ładowarka 33W.Smartfon dostępny jest już w chińskich sklepach internetowych, które oferują bezproblemową i darmową dostawę do Polski. Urządzenie znajdziemy na Banggood.com w cenie 499 dolarów (ok. 2090 zł za wariant 6/128 GB), dostępne są trzy wersje kolorystyczne. Czas dostawy wynosi około 2 tygodnie, a wybór przesyłki EU Priority Line pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów gdy przesyłka trafi do kraju. Co więcej, Banggood dorzuca gratis słuchawki Xiaomi Redmi Airdots. Oferta obowiązuje do 18 maja.W tej samej cenie (wersja 6/128GB, kolor szary) smartfon możecie kupić również na GearBest.com - ofertę znajdziecie tutaj . Optymalna forma dostawy w tym sklepie to Priority Line.Ceny w Polsce poznamy w późniejszym czasie.