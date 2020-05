POCO F2 Pro zaprezentowany! Oto prawdziwy, niedrogi pogromca flagowców

Kupisz go już teraz.





Dostępność i ceny Pocophone F2 Pro

Pocophone F2 Pro 6/128 - 499 dolarów (ok. 2090 złotych)

(ok. 2090 złotych) Pocophone F2 Pro 8/256 - 549 dolarów (ok. 2500 złotych)

Premiera POCO F2 Pro już za nami. Z czystym sumieniem mogę napisać, że pogromca flagowców powrócił i w dalszym ciągu charakteryzuje się świetną ceną. Pocophone F2 Pro nie jest tak tani jak pierwszy przedstawiciel tej marki, ale wciąż jawi się jako doskonała alternatywa dla drogich smartfonów z najwyższej półki.Pocophone F2 Pro to naprawdę ładnie zaprojektowane urządzenie, o wydajność którego dba najwydajniejszy obecnie układ mobilnyi układem graficznym Adreno 650. O ile testowany przeze mnie Realme X50 Pro 5G od strony wizualnej był nudny to bólu, to nowy POCO może się podobać - spójrzcie tylko na ten tylny panel i front pozbawiony notchy, łezek i innych wycięć.POCO F2 Pro korzysta z 6,67-calowego ekranu AMOLED o rozdzielczości 1080x2400 pikseli, oferującego wsparcie dla technologii HDR10+ i chronionego szkłem Gorilla Glass 5. W zależności od modelu, sprzęt ten sprzedawany jest z 6 GB RAM LPDDR4X i 128 GB pamięci UFS 3.1 lub 8 GB RAM LPDDR5 i 256 GB pamięci UFS 3.1.Zasilany przez baterię o pojemnośc 4700 mAh z możliwością szybkiego ładowania 30 W smartfon dysponuje czterema aparatami głównymi. Są to aparaty:Zdjęcia typu selfie wykonać można za sprawą wysuwanej z górnej części obudowy kamerki o rozdzielczości 20 Mpix.Sprzęt będzie w stanie rejestrować filmy w rozdzielczości 8K w 24 klatkach na sekundę i w 4K w 60 klatkach na sekundę. Co ciekawe, w oprogramowaniu znajdzie się tryb pro nie tylko dla zdjęć, ale również dla filmów. Nawet przedni aparat daje możliwość rejestrowania nagrań w 120 klatkach na sekundę.Pocophone F2 Pro ponadto oferuje łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, podczerwień, a także czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran. Sprzęt sprzedawany w kolorach Neon Blue, Electric Purple, Cyber Grey i Phantom White ma wymiary 163,3 x 75,4 x 8,9 mm i waży 218 gramów - sporo!Co ciekawe, POCO F2 Pro kupić możecie już teraz! Sprzęt oficjalnie zadebiutował w sklepach Gearbest i na AliExpress. W tej chwili znaleźliśmy link wyłącznie do słabszej z wersji, ale mocniejsza powinna pojawić się na ww. serwisach zakupowych jeszcze dziś - zgodnie z zapewnieniami z prezentacji. Kliknięcie na cenę przeniesie Was do najlepszej oferty. W tej cenie jest to najtańszy smartfon z układem Snapdragon 865.Ceny w Polsce poznamy w późniejszym czasie.