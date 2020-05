Surface Go 2 już w Polsce. Kusi (?) ceną

Alternatywa dla laptopa.





W polskich sklepach pojawiła się właśnie całkiem ciekawa propozycja dla uczniów i studentów w postaci urządzenia Microsoft Surface Go 2. Ten niewielki sprzęt 2 w 1 ma łączyć zalety laptopa i tabletu i stanowić ciekawą alternatywę dla niedrogich laptopów. Wraz ze sprzętem debiutują także przeznaczone dla niego akcesoria - odpinana klawiatura Surface Go Type Cover ze szklanym touchpadem, myszka Surface Mobile Mouse i stylus Surface Pen.za najtańszy model. Według zapewnień producenta, nowość jest nawet o 64% wydajniejsza od urządzenia poprzedniej generacji. Konwertowalny gadżet waży zaledwie nieco ponad pół kilograma (553 gramy), ale waga ta nie powinna dziwić. Surface Go 2 wyposażono bowiem w dotykowy, 10,5-calowy wyświetlacz PixelSense, a urządzenie bez klawiatury jest de facto tabletem. Wysoka rozdzielczość na poziomie 1920x1280 pikseli i proporcje ekranu 3:2 mają poprawiać komfort działania.W zależności od wybranej wersji, o wydajność Surface Go 2 dba procesor Intel Pentium Gold 4425Y lub Intel Core m3, wspierane przez zintegrowaną kartę graficzną Intel UHD Graphics 615. Bateria ma pozwalać nawet na 10 godzin działania bez konieczności sięgania pod ładowarkę. Urządzenie konwertowalne działa pod kontrolą Windowsa 10.Sprzęt oferuje ponadto czytnik na karty micro SD o pojemności do 1 TB. Microsoft nie zapomniał o głośnikach stereo i dwóch mikrofonach "jakości studyjnej" z redukcją szumów, umożliwiających wygodne prowadzenie wideokonferencji. Te prowadzić się za pośrednictwem przedniej kamerki 5 Mpix. Z tyłu obudowy usytuowany jest aparat o rozdzielczości 8 Mpix.Warto nadmienić, że podstawowy wariant omawianego sprzętu wyposażono wyłącznie w moduł Wi-Fi. Rozsądną opcją może być dopłacenie za model z modemem LTE-A.Surface Go 2 można obecnie kupić w sklepach RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt i x-kom.