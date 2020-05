Xiaomi prezentuje nowy tani oczyszczacz wody - warto rozważyć jego zakup

Kranówka może smakować lepiej.





Gdybyśmy wczorajszy artykuł o najciekawszych gadżetach z AliExpress do 80 złotych pisali za kilka tygodni, z pewnością znalazło by się w nim miejsce dla najnowszego urządzenia w ofercie Xiaomi. Popularny chiński producent zaprezentował właśnie nowy, niedrogi oczyszczacz do wody o nazwie, który zamontować można w zasadzie na dowolnym kranie. Jeśli "kranówka" Wam nie smakuje, to taki sprzęt jest w stanie to zmienić.W przeciwieństwie do poprzedniego modelu, nowy oczyszczacz wody Xiaomi jest wyjątkowo nieskomplikowanym akcesorium i z jego montażem na kranie w kuchni ma poradzić sobie każdy. Według zapewnień producenta sprzęt korzysta z wachlarza czterech filtrów (m.in. węglowego), dzięki którym z wody usuwane są wszelkie zanieczyszczenia mogące mieć szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Xiaomi twierdzi, że z wody filtrowane są wszystkie niepożądane cząsteczki, nawet te o rozmiarze zaledwie jednego mikrona.Dodatkowo, oczyszczacz wody umożliwia użytkownikowi wybór jednego z kilku trybów pracy. Dzięki temu możliwa będzie regulacja ciśnienia strumienia, a także określenie jego rodzaju, podobnie jak ma to miejsce w tańszych nakładkach na kran, które pozwalająXiaomi Mijia Faucet Water Purifier wyceniono w przedsprzedaży startującej 13 maja zaledwie na 119 juanów, czyli. W tak dobrej cenie oczyszczacz wody można kupić jedynie w trakcie kampanii crowdfundingowej na platformie Xiaomi, po zakończeniu której sprzęt trafi do regularnej sprzedaży w sklepach. Wtedy to cena wzrośnie do 149 juanów, czyli do ok. 88 złotych.Źródło: Xiaomist