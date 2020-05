Apple iPhone 12 Pro - to będzie prawdziwa bestia

Wiemy więcej o nowym smartfonie producenta.





Do sieci trafiły kolejne przecieki związane z nadchodzącymi w tym roku smartfonami Apple –Wygląda na to, że najmocniejsza propozycja w katalogu amerykańskiego producenta może być naprawdę łakomym kąskiem. Czego więc możemy się po niej spodziewać?Nowe informacje wskazują na to, iż Apple iPhone 12 Pro będzie wykorzystywał wyświetlacz ProMotion, który pozwala na. Po raz pierwszy technologia ta została zaprezentowana przez firmę z jabłkiem w logo podczas premiery iPada Pro: w 2017 roku. Teraz ProMotion miałoby trafić do smartfonów na szeroką skalę. Dodając jednak do tego obsługę sieci 5G można spodziewać się, iż na wszystkim ucierpi bateria.Z tego względu Apple miałoby zastosować w iPhonie 12 ProPod obudową iPhone’a 12 Pro znajdziemy procesor. W połączeniu z 6 GB pamięci operacyjnej RAM (oraz 4 GB w słabszych modelach), całość powinna zapewnić fantastyczną wydajność. iPhone 12 Pro będzie także zdolny do połączenia się z sieciami 5G przy pomocy sygnałów mmWave oraz Sub-6GHz.Na tylnej obudowie iPhone’a 12 Pro możemy spodziewać się nieco. Firma chce także poprawić stabilizację obrazu i dodać do niej tak zwane „przesunięcie czujnika”, co spowoduje niespotykane dotąd efekty w zakresie rejestrowania wideo. Nowością może być także zastosowanie sensora Lidar służącego do rozszerzonej rzeczywistości.ObecnieBardzo możliwe, że firma będzie chciała przyciągnąć jeszcze większą liczbę klientów (na obecnie trudnym, zdominowanym przez pandemię rynku) i nie zdecyduje się na duże podwyżki.Premiera już na jesień.Źródło: PhoneArena / fot. Daniel Romero - Unsplash.com