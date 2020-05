Xbox Series X - animacja rozruchu konsoli będzie krótsza, bo dysk SSD jest zbyt szybki

Nowy dysk zmienia wszystko.





Microsoft regularnie dzieli się z użytkownikami informacjami na temat nadchodzącej konsoli. Tym razem mamy do czynienia z ujawnieniem dosyć interesującej ciekawostki związanej z dyskiem SSD. Ten jest bowiem tak szybki, żePodobnie jak Xbox One, tak i Xbox Series X posiadać będzie animację rozruchu. Oznacza to, że podczas uruchamiania konsoli (nie wybudzania) użytkownik będzie świadkiem pojawienia się na ekranie logo Xbox z charakterystycznym dźwiękiem w tle. Dotychczas proces ten trwał od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund.Jest on bowiem na tyle szybki, iż konsola włącza się w kilka sekund. Dlatego też przed projektantami postawiono dosyć trudne wyzwanie – skrócić animację rozruchu tak, by nadal prezentowała się dobrze i płynnie.Co by nie mówić… udało się. Na YouTube pojawił się 10-sekundowy materiał prezentujący proces uruchamiania konsoli Xbox Series X. Trzeba przyznać, że. Jak poinformował jednak Jason Ronald, osoba odpowiedzialna za rozwój nowej generacji konsol, włączanie sprzętu może co jakiś czas zajmować nieco więcej czasu niż te 10 sekund. Wpływ na to ma mieć kilka czynników.Źródło: Eurogamer / Zdjęcie otwierające: zrzut ekranu z powyższego filmu (kanał Larry Hryb, Xbox Live's Major Nelson)