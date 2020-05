AMD Ryzen 3 3100 za 499 złotych podkręcony do niesamowitego poziomu

Imponujące możliwości taniego procesora.





Z miesiąca na miesiąc coraz bardziej doceniam to, co robi AMD dla społeczności graczy. Procesory AMD Ryzen 3000 sprzedają się doskonale i trudno się temu dziwić, jeśli spojrzymy na ich wydajność i atrakcyjne ceny. Wygląda na to, że AMD podbije rynek także zaprezentowanymi właśnie tanimi układami Ryzen 3 3100 i 3300X . Dlaczego? A choćby dlatego, że 4-rdzeniowy i 8-wątkowy Ryzen 3 3300X w grach radzi sobie tak samo dobrze, jak o wiele droższy (używany) Intel Core i7-7700K. Dowód? Proszę:Teraz okazało się, że nowości od AMD doskonale się podkręcają. Oznacza to, że każdy użytkownik może zwiększyć ich moc obliczeniową, zupełnie za darmo. Jednemu z overclockerów udało się. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że wykorzystane zostało w tym przypadku niestandardowe chłodzenie.Ci z Was, którzy interesują się overclockingiem wiedzą już zapewne, że AMD Ryzen 3 3100 udało się tak mocno podkręcić za sprawą ciekłego azotu (LN2). Jego zastosowanie w codziennym użytkowaniu jest oczywiście zupełnie nieuzasadnione i praktycznie niemożliwe, ale do prób takich jak ta nadaje się idealnie. Rekord na HWBot ustanowiony został przeza, któremu zabrakło zaledwie 77 MHz do granicy 6 GHz.AMD Ryzen 3 3100 pracuje z domyślnym zegarem 3,6 GHz oraz 3,9 GHz w trybie boost. TSAIKowi udało się wycisnąć z niego dodatkowe 2 GHz, co jest nie lada osiągnięciem. Wynik udało się uzyskać na płycie MSI Mag X570 Tomahawk. Aby cieszyć się tak dobrym rezultatem overclocker podniósł napięcie procesora z 1,1 V na 1,45 V.Źrodło: ThinkComputers