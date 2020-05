Huawei Y6P - pierwsze wrażenia. Co potrafi smartfon za 599 zł?

Szokująco tani smartfon.





2020 rok to dla Huawei zupełnie nowa rzeczywistość. Po nałożeniu sankcji przez amerykański rząd i utracie dostępu do technologii Google, firma zmieniła strategię i postawiła wszystkie karty na własny ekosystem. Jednocześnie obrano nową, korzystną dla klientów, politykę cenową.



2020 rok to dla Huawei zupełnie nowa rzeczywistość. Po nałożeniu sankcji przez amerykański rząd i utracie dostępu do technologii Google, firma zmieniła strategię i postawiła wszystkie karty na własny ekosystem. Jednocześnie obrano nową,

modele Y6P i Y5P, które oferowane są w szokująco niskich cenach.







Do naszej redakcji trafił właśnie Huawei Y6P - smartfon wyposażony w 6,3-calowy ekran Dewdrop o rozdzielczości 1600x720 pikseli i proporcjach 20:9. Sprzęt zasilany przez baterię o pojemności aż 5000 mAh napędzany jest przez 8-rdzeniowy procesor MediaTek MT6762R oraz 3 GB pamięci RAM. Użytkownik do swojej dyspozycji otrzymuje 64 GB pamięci na dane, którą to przestrzeń można rozszerzyć dzięki karcie micro SD o pojemności do 512 GB.



Sprzęt, co dość zdumiewające w tej cenie, ma NFC, Bluetooth 5.0 z BLE oraz oferuje niezależną obsługę dwóch kart SIM i karty pamięci. Wi-Fi? Niestety tylko jednozakresowe, 2,4 GHz.







Specyfikacja może nie powala na kolna, ale pamiętajmy, że jest to model budżetowy. Urządzenie trafi do sprzedaży w kolorach fioletowym, zielonym i czarnym w cenie 599 złotych. Osoby, które zdecydują się na jego zakup w przedsprzedaży w dniach 7-24 maja, otrzymają opaskę Huawei Band 4 za 1 złotówkę.



Wygląd smartfona nie budzi zastrzeżeń. To typowa jak na 2020 rok konstrukcja z mocno wyeksponowanym ekranem i kolorową obudową. Aby zapewnić jak największą przestrzeń, aparat do selfie został dyskretnie wkomponowany w przednią ramkę w postaci wcięcia przypominającego kroplę wody. 6,3-calowy ekran TFT LCD (IPS) prezentuje się całkiem przyzwoicie oferując przyjemne kolory i niezłą jasność.



Telefon nie należy do najcieńszych, grubość obudowy to 9,04 mm. Plastikowa ramka sprawia jednak, że jest stosunkowo lekki (oczywiście jak na swoje gabaryty), masa całej konstrukcji to 185 gramów.



Przyciski regulacji głośności znajdziemy na prawej krawędzi, podobnie jak przycisk zasilania. Po przeciwnej stronie umieszczono slot, który pomieści 2 karty nano-SIM i kartę pamięci micro SD do 512 GB. Najwięcej dzieje się na dole. Nieco rozczarowuje przestarzałe złącze microUSB, natomiast cieszy obecność złącza słuchawkowego 3,5 mm i głośnika o sporej mocy.



Na pierwszy ogień poszedł Huawei P40 Lite, który trafił do sprzedaży w bardzo korzystnej cenie - 999 zł. Teraz na tynku pojawiły się dwa kolejne tanie, które oferowane są w szokująco niskich cenach.Do naszej redakcji trafił właśnie- smartfon wyposażony w 6,3-calowy ekran Dewdrop o rozdzielczości 1600x720 pikseli i proporcjach 20:9. Sprzęt zasilany przez baterię o pojemności ażnapędzany jest przez 8-rdzeniowy procesororaz. Użytkownik do swojej dyspozycji otrzymujepamięci na dane, którą to przestrzeń można rozszerzyć dzięki karcie micro SD o pojemności do 512 GB.Sprzęt, co dość zdumiewające w tej cenie, maz BLE oraz oferuje niezależną obsługę dwóch kart SIM i karty pamięci. Wi-Fi? Niestety tylko jednozakresowe, 2,4 GHz.Specyfikacja może nie powala na kolna, ale pamiętajmy, że jest to model budżetowy. Urządzenie trafi do sprzedaży w kolorach fioletowym, zielonym i czarnym w cenie 599 złotych. Osoby, które zdecydują się na jego zakup w przedsprzedaży w dniach 7-24 maja, otrzymają opaskę Huawei Band 4 za 1 złotówkę.To typowa jak na 2020 rok konstrukcja z mocno wyeksponowanym ekranem i kolorową obudową. Aby zapewnić jak największą przestrzeń, aparat do selfie został dyskretnie wkomponowany w przednią ramkę w postaci wcięcia przypominającego kroplę wody. 6,3-calowy ekran TFT LCD (IPS) prezentuje się całkiem przyzwoicie oferując przyjemne kolory i niezłą jasność.Telefon nie należy do najcieńszych, grubość obudowy to 9,04 mm. Plastikowa ramka sprawia jednak, że jest stosunkowo lekki (oczywiście jak na swoje gabaryty), masa całej konstrukcji to 185 gramów.Przyciski regulacji głośności znajdziemy na prawej krawędzi, podobnie jak przycisk zasilania. Po przeciwnej stronie umieszczono slot, który pomieści 2 karty nano-SIM i kartę pamięci micro SD do 512 GB. Najwięcej dzieje się na dole. Nieco rozczarowuje przestarzałe złącze microUSB, natomiast cieszy obecność złącza słuchawkowego 3,5 mm i głośnika o sporej mocy.







Dzięki specjalnej powłoce tylna obudowa mieni się w świetle, Huawei zastosował tutaj ciekawe wzornictwo, a telefon wygląda na zdecydowanie droższy niż jest w rzeczywistości. Z tyłu znajdziemy też klasyczny skaner linii papilarnych, który działa naprawdę szybko i precyzyjnie. Ulokowano go w wygodnym miejscu, tak aby sięgnąć wygodnie palcem wskazującym.







Huawei Y6P ma wiele zalet

Niebywale mocną stroną omawianego modelu jest bateria. Pojemność ogniwa to aż 5000 mAh i trudno ją rozładować w jeden dzień. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że u wielu użytkowników smartfon wytrzyma 3 dni na jednym ładowaniu. W momencie pisania tego tekstu, nasz testowy egzemplarz po 5 godzinach pracy z aktywnym ekranem ma jeszcze 65% mocy. To pokazuje jak trudno rozładować baterię w Y6P.







Funkcją, która spodoba się osobom starszym (a może nie tylko) jest radio FM, którego można używać bez słuchawek! Producent wbudował w telefon specjalną antenę więc radio można uruchomić w dowolnym momencie. Świetna sprawa.



Dzięki specjalnej powłoce tylna obudowa mieni się w świetle, Huawei zastosował tutaj ciekawe wzornictwo, a telefon wygląda na zdecydowanie droższy niż jest w rzeczywistości. Z tyłu znajdziemy też klasyczny skaner linii papilarnych, który działa naprawdę szybko i precyzyjnie. Ulokowano go w wygodnym miejscu, tak aby sięgnąć wygodnie palcem wskazującym.Niebywale mocną stroną omawianego modelu jest. Pojemność ogniwa to ażi trudno ją rozładować w jeden dzień. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że u wielu użytkowników smartfon wytrzyma 3 dni na jednym ładowaniu. W momencie pisania tego tekstu, nasz testowy egzemplarz po 5 godzinach pracy z aktywnym ekranem ma jeszcze 65% mocy. To pokazuje jak trudno rozładować baterię w Y6P.Funkcją, która spodoba się osobom starszym (a może nie tylko) jest, którego można używać bez słuchawek! Producent wbudował w telefon specjalną antenę więc radio można uruchomić w dowolnym momencie. Świetna sprawa.









Aparat

Smartfon przykuwa uwagę potrójnym aparatem tylnym 13 Mpix (f/1.8) + 5 Mpix (szeroki kąt, f/2.2) + 2 Mpix (pomiar głębi tła, f/2.4). Kamerka do selfie do moduł 8 Mpix z obiektywem o jasności f/2.0. To naprawdę solidna konfiguracja.







Jak wypada jakość zdjęć? Główny aparat spisuje się całkiem dobrze. Zdjęcia są szczegółowe z dobrze odwzorowanymi i nasyconymi kolorami. Oczywiście mam tu na myśli warunki gdy światła jest wystarczająco dużo. Nieco gorzej wypada obiektyw szerokokątny, który miewa problemy ze złapaniem ostrości, a fotografie są mało szczegółowe. Finalną ocenę poznacie w pełnej recenzji, która ukaże się w najbliższych dniach.



Nie bez znaczenia jest też głośnik, którego moc według producenta wynosi aż 88 dB. Faktycznie gra głośno i czysto, ale dźwięk jest płaski i brakuje basu, co nie jest zaskoczeniem biorąc pod uwagę niską cenę urządzenia.Smartfon przykuwa uwagę potrójnym aparatem tylnym 13 Mpix (f/1.8) + 5 Mpix (szeroki kąt, f/2.2) + 2 Mpix (pomiar głębi tła, f/2.4). Kamerka do selfie do moduł 8 Mpix z obiektywem o jasności f/2.0. To naprawdę solidna konfiguracja.Główny aparat spisuje się całkiem dobrze. Zdjęcia są szczegółowe z dobrze odwzorowanymi i nasyconymi kolorami. Oczywiście mam tu na myśli warunki gdy światła jest wystarczająco dużo. Nieco gorzej wypada obiektyw szerokokątny, który miewa problemy ze złapaniem ostrości, a fotografie są mało szczegółowe. Finalną ocenę poznacie w pełnej recenzji, która ukaże się w najbliższych dniach.







Obiektyw szerokokątny











Obiektyw szerokokątny







Wydajność i oprogramowanie

Czego można spodziewać się po smartfonie za niespełna 600 zł? Oczywiście nie jest to demon szybkości jednak w codziennych zdaniach wypada całkiem przyzwoicie. Smartfon dobrze radzi sobie z wielozadaniowością, interfejs jest zazwyczaj płynny, sporadycznie zdarzają się "przycięcia".







Na pokładzie zainstalowano Androida 10 z HMS. Oznacza to, że rolę sklepu z aplikacjami pełni AppGallery, a użytkownicy muszą przywyknąć do braku usług Google. Na szczęście Huawei oferuje coraz więcej aplikacji, a bez problemu można też instalować pakiety APK z innych źródeł jak, np. APKPure.



Czego można spodziewać się po smartfonie za niespełna 600 zł? Oczywiście nie jest to demon szybkości jednak w codziennych zdaniach wypada całkiem przyzwoicie. Smartfon dobrze radzi sobie z wielozadaniowością, interfejs jest zazwyczaj płynny, sporadycznie zdarzają się "przycięcia".Na pokładzie zainstalowano. Oznacza to, że rolę sklepu z aplikacjami pełni AppGallery, a użytkownicy muszą przywyknąć do braku usług Google. Na szczęście Huawei oferuje coraz więcej aplikacji, a bez problemu można też instalować pakiety APK z innych źródeł jak, np. APKPure.