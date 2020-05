Polubiłem sprzątanie. Odkurzacz Xiaomi Jimmy JV65 ma tylko jedną wadę (recenzja)

Lekki i skuteczny.





standardową rurę odkurzacza

dużą elektroszczotkę do podłóg

małą elektroszczotkę do tapicerek

szczotkę do tapicerki 2 w 1

nasadkę szczelinową 2 w 1

wymienny wałek miękki do dużej elektroszczotki

rurę elastyczną

złączkę kątową

ładowarkę

uchwyt mocujący

Czy warto kupić odkurzacz Xiaomi? Warto

HG19V8HW

+

+

+

+

+

-

-

Wydaje mi się, że czasy workowych, nieporęcznych odkurzaczy przemijają. Rosnąca liczba osób decyduje się na zakup robotów sprzątających, a tradycjonaliści wymieniają przewodowe konstrukcje na znacznie lżejsze propozycje bezprzewodowe, zasilane akumulatorem.to jeden z najlepszych odkurzaczy bezprzewodowych w ofercie lubianego chińskiego producenta. Na przestrzeni ostatnich tygodni sprawdzałem jego możliwości.Odkurzacz Xiaomi Jimmy JV65 przyjechał do mnie z polskiego magazynu sklepu. Tym, co rzuciło mi się w oczy od razu po otwarciu relatywnie niewielkiego pudełka była jego bogata zawartość. Oprócz modułu odkurzacza wewnątrz opakowania znalazłem całe zatrzęsienie różnych przejściówek i końcówek mocno zwiększających jego funkcjonalność:Bardzo trudno jest mi wskazać jakikolwiek brakujący element. Za sprawą dołączonych w zestawie akcesoriów odkurzacz bezprzewodowy Xiaomi może z powodzeniem czyścić podłogi, dywany o dowolnej długości włosia, meble tapicerowane, czy nawet samochód. Jimmy JV65 to odkurzacz bez możliwości mopowania, więc... zestaw wydaje się kompletny.Korzystanie z odkurzacza jest tak proste, jak to tylko możliwe. By włączyć lub wyłączyć sprzęt wystarczy nacisnąć przycisk zasilania. Aby zmienić moc ssącą skorzystać należy z przycisku umieszczonego nieco niżej na rączce. Przy odkurzaniu nie trzeba trzymać żadnego z nich, co zwiększa dodatkowo komfort obsługi.Uwagę moją zwrócił szybko pojemnik na kurz mieszczący w sobie 0,5 litra zanieczyszczeń. Tutaj uwidacznia się pierwszy i tak naprawdę jedyny poważny minus testowanego sprzętu. Aby opróżnić pojemnik na nieczystości należy uprzednio wyjąć go z odkurzacza, a następnie wyjąć z niego filtr HEPA. Procedura usuwania brudu jest zaskakująco niehigieniczna - a przecież można było pokusić się o coś na wzór odkurzaczy Hoovera (nawet połowę tańszych), gdzie podobny pojemnik opróżnia się bez jakiegokolwiek kontaktu z brudem. Na plus: zarówno pojemnik, jak i filtr można myć wodą.Sam odkurzacz jest doskonale wykonany, a poszczególne elementy da się łatwo ze sobą spasować. Masa urządzenia to ok. 2,85 kg. Nie jest to z pewnością najlżejszy odkurzacz na rynku, ale bez wysiłku obsłuży go tak dziecko, jak i osoba starsza. Prowadzenie odkurzacza ułatwiają zmechanizowane elektroszczotki, które skutecznie pochłaniają wszelakie zabrudzenia.Na skuteczność odkurzacza spory wpływ ma ciśnienie ssania wytwarzane dzięki technologii cyklonowej. Xiaomi Jimmy JV65 dysponuje silnikiem o mocy znamionowej 500 W, co przekłada się na ciśnienie ssania na poziomie aż 22 kPa - to naprawdę świetny wynik. W parze z tym idzie dość duża głośność odkurzania, sięgająca nawet 80 dB.Testowany odkurzacz pracować może w jednym z trzech trybów - normalnym, średnim i turbo. Co ciekawe, sprzęt jest niebywale skuteczny nawet w najniższym z nim, w którym jest w stanie działać ok. 65 minut bez podpinania elektroszczotki lub 40 minut po jej podpięciu. W trybie turbo czas pracy ze szczotką wynosi zaledwie ok. 8 minut, co i tak pozwala posprzątać mieszkanie o powierzchni ok. 40 m kw2 dwukrotnie. Zakładając, że korzystać będziecie z trybu "środkowego", z założoną elektroszczotką śmiało będziecie mogli odkurzać przez 20 minut. Wystarczy na jedno naprawdę duże sprzątanie.Czas ładowania baterii do pełna w moim przypadku był bliski 4 godzin. Stan naładowania sygnalizowany jest przez niewielką diodę, umieszczoną obok przycisków fizycznych. Dodatkowo, informacja o rychłym rozładowaniu akumulatora komunikowana jest sygnałem dźwiękowym.Jeśli mógłbym zasugerować Xiaomi jakąś zmianę w modelu kolejnej generacji, to byłaby to nie tylko zmiana dotycząca usuwania odpadków z pojemnika na kurz, ale także wymiana uchwytu mocującego odkurzacz na ścianie na nowocześniejszą stację dokującą. Zarówno przechowywanie urządzenia w pozycji pionowej, jak i sam proces ładowania byłyby wtedy nieco wygodniejsze.Pamiętam jak jeszcze kilka lat temu przeklinałem odkurzanie mieszkania za pomocą klasycznego odkurzacza. Od kiedy korzystam z odkurzaczy bezprzewodowych... polubiłem tę czynność. Na podstawie doświadczeń z innymi urządzeniami tego typu stwierdzam bez mrugnięcia okiem, że Xiaomi Jimmy JV65 to naprawdę solidny sprzęt. Czyści skutecznie dywany, podłogi, meble i może pełnić rolę wydajnego odkurzacza samochodowego. Uwiera mnie jedynie mankament w postaci systemu opróżniania pojemnika na kurz, ale jestem w stanie przymknąć na to oko.Odkurzacz Xiaomi Jimmy JV65 sprzedawany jest w cenie 1199 złotych, ale z naszym kuponemzamówicie go na Geekbuying.pl za 989 złotych . Oferta obejmuje darmową dostawę z Polski (dostawa w ciągu 5 dni roboczych).bardzo skuteczne działaniemnóstwo końcówek w zestawiewysoka jakość wykonaniabardzo długi czas pracy w trybie standardowymfiltr HEPAniehigieniczne opróżnianie pojemnika na śmieciwieszak na taśmie 3M zamiast stacji ładującej