Sony zaprezentowało kolejne, fantastyczne słuchawki z redukcją szumów

Douszna propozycja.





Ciężko zrozumieć, dlaczego Sony obecnie nie znajduje się w lepszej pozycji od Apple na rynku słuchawek „prawdziwie bezprzewodowych”. Amerykańska firma dominuje od wielu kwartałów i wygląda na to, że tego typu sytuacja się nie zmieni. Sony się jednak nie poddaje – firma zaprezentowałakorzystające z aktywnej redukcji szumów. Akcesorium należy do średniej półki cenowej i powinno zainteresować sporą liczbę osób. Szczególnie tych, które uprawiają sport.. Słuchawki będą dostępne w kilku kolorach: czarny, niebieskim oraz pomarańczowym. Japoński producent postawił w swoim nowym akcesorium na funkcje dla fanów aktywności, przy zachowaniu nie nachalnego, sportowego wyglądu. Słuchawki Sony WF-SP800N oferują do 9 godzin pracy na jednym ładowaniu oraz do 18 godzin pracy przy ładowaniu w etui. Słuchawki posiadają także normę IP55, czyli odporność na pot oraz drobne zachlapania.W przypadku aktywnej redukcji szumów, słuchawki WF-SP800N same dostosowują jej natężenie do poziomu hałasu znajdującego się wokół użytkownika. Japoński producent dodał również optymalizacje związane z odtwarzaniem dźwięku. Technologia Extra Bass ma zapewnić głębsze niskie tony, bez utraty jakości na finalnym przekazie.Ile trzeba będzie zapłacić za Sony WF-SP800N? Słuchawki trafią do sprzedaży. To nieco więcej niż trzeba zapłacić za podstawową wersję słuchawek AirPods od Apple, jednak taniej niż kosztuje model amerykańskiego giganta z dopiskiem „Pro” w nazwie oraz aktywną redukcją szumów.Obecnie nie wiadomo, kiedy nowe słuchawki od Sony pojawią się na polskim rynku. Można spodziewać się, żeŹródło: PhoneArena / fot. Sony