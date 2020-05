Procesory AMD Ryzen 4000 będą działać z niektórymi obecnymi płytami głównymi

Krzepiąca wiadomość.





Kompatybilność płyt głównych AMD z poszczególnymi procesorami. | Źródło: AMD

Firma Intel krytykowana jest powszechnie za częste zmiany socketów dla kolejnych generacji procesorów. Te wymuszają na konsumentach zakup nowej płyty głównej w sytuacji wymiany procesora na nowszy. Firmę AMD dla odmiany chwali się za nieco większą elastyczność w tym zakresie i na ogół niższe koszty ulepszenia platformy. Nie inaczej będzie w przypadku desktopowych procesorów AMD Ryzen 4000, które współpracowały będą z wybranymi płytami AM4 dostępnymi już na rynku.W chwili premiery platformy AM4 w 2016 roku AMD zobowiązało się do wspierania jej aż do momentu wydania nowych układów w 2020 roku. Amerykańska firma słowa dotrzymała. AMD potwierdziło, że nowe procesory AMD Zen 3 z serii Ryzen 4000 będą bezproblemowo działały z zeszłorocznymi płytami głównymi z chipsetami X570 i B550.Niestety, z oficjalnego wsparcia są wyłączone płyty X470 i B450 z 2018 roku. Wyłącznie od ich producentów oraz możliwości technicznych poszczególnych konstrukcji zależało będzie to, czy uda im się obsługiwać najnowsze układy. Przypominam, że płyty X370 również nie miały oficjalnego wsparcia AMD dla procesorów Ryzen 3000, a mimo to niektórym producentom udało się zmusić niektóre modele do współpracy z nimi.dla niektórych tańszych płyt ich ograniczeniami związanymi z pamięcią flash, w której przechowywany są BIOS i aktualizacje mikrokodu. Przedstawiciele producenta nie wypowiedzieli się jednocześnie jednoznacznie w kwestii tego, czy socket AM4 w najbliższym czasie odejdzie na zasłużoną emeryturę. W komunikacie czytamy, że będzie to zależne od tempa wdrożeń nowych technologii.Posiadacze płyt z chipsetami X570 i B550 mogą moim zdaniem spać spokojnie, a ich cenne nabytki powinny obsłużyć także procesory, które firma AMD zaprezentuje za rok. Powinny.Źródło: AMD