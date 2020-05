AMD prezentuje procesory Ryzen PRO 4000 dla laptopów biznesowych

Coś dla miłośników klawiatur mechanicznych.





Specyfikacja najnowszych układów AMD Ryzen PRO 4000. | Źródło: AMD

Wydajność układów AMD Ryzen PRO 4000. | Źródło: AMD

Wydajność układów AMD Ryzen PRO 4000 w Cinebench R20 i 3DMark Time Spy. | Źródło: AMD

Firma AMD zaprezentowała dzisiaj swoją najnowszą rodzinę procesorów AMD Ryzen PRO 4000 przeznaczonych dla laptopów biznesowych. To pierwsza na świecie platforma 7-nanometrowych biznesowych procesorów x86. Mobilne procesorytrafiły już do pierwszych laptopów od Lenovo i HP.Specyfikacja techniczna poszczególnych układów prezentuje się nad wyraz okazale. Najwydajniejszy z nich AMD Ryzen 7 PRO 4750U dysponuje 8 fizycznymi rdzeniami i 16 wątkami, 12 MB cache i pracuje z taktowaniem do 4,1 GHz. AMD Ryzen 5 4650U to 6 rdzeni, 12 wątków, 11 MB Cache i taktowanie do 4 GHz. Najsłabszy z procesorów AMD Ryzen 3 PRO 4450U dysponuje 4 rdzeniami, 8 wątkami, 6 MB Cache i działa z taktowaniem maksymalnym do 3,7 GHz. Wszystkie układy cechuje TDP na poziomie 15 W.AMD zapowiada, że AMD Ryzen 7 PRO 4750U jest nawet dwukrotnie wydajniejszy na każdy wat od odpowiednika poprzedniej generacji. Wydajność jednowątkowa w Cinebench R20T jest wyższa o ok. 29%, a wielowątkowa nawet o 132% w porównaniu do Ryzena 7 PRO 3700U. Według zapewnień, laptopy z tym układem mogą działać na baterii w odpowiednich warunkach nawet ponad 20 godzin.Producent zachwala technologię, dzięki czemu laptopy z omawianymi układami, w połączeniu z zabezpieczeniami Windowsa 10, mają stanowić świetną propozycję dla ludzi biznesu i profesjonalistów.Jako pierwsze z nowymi procesorami AMD Ryzen PRO 4000 debiutują laptopy HP ProBook x360 435 G7 i ProBook 445/455 G7 oraz Lenovo ThinkPad T14/T14s/X13/L14/15.Źrodło: AMD