Laptopy Zephyrus G14 dostępne w Polsce. Wydajny i kompaktowy sprzęty o imponującej wydajności

Personalizacja za pomocą diod LED

Matowa matryca 120 Hz

Procesor i grafia

Unikalny układ chłodzenia

Łączność i porty

Cena i dostępność

Przechodzący wzdłuż pokrywy charakterystyczny wzór ROG jest akcentowany za pomocą AniMe Matrix dostępnego w wybranych modelach. Matryca wykorzystuje. Każda z diod LED emituje białe światło z 256 poziomami regulacji jasności. Użytkownicy mogą importować animowane obrazy GIF i inne grafiki, tworzyć spersonalizowane animacje klatka po klatce, a także wpisywać wiadomości tekstowe z użyciem różnych czcionek. Wizualizacje reagują także na muzykę i inne pliki audio.G14 oferuje wybór pomiędzy dwoma panelami klasy premium dopasowanymi do różnych potrzeb. Użytkownicy mogą wybrać szybszy wyświetlaczz częstotliwością odświeżania dolub zdecydować się na ekran o wyższej rozdzielczości WQHD.Mniejsze ekrany laptopowe z reguły nie są dostępne z wyższą częstotliwością odświeżania, ale firma ROG w bliskiej współpracy z dostawcami matryc stworzyła nowe ekrany 14-calowe, które spełniają aktualne wymogi. Panel 120 Hz oferuje dwa razy wyższą szybkość odświeżania niż typowe ekrany laptopowe – dla bardziej płynnej i intensywnej akcji rozgrywki.G14 oferuje wybór pomiędzy dwoma panelami klasy premium dopasowanymi do różnych potrzeb. Użytkownicy mogą wybrać szybszy wyświetlacz Full HD z częstotliwością odświeżania do 120 Hz lub zdecydować się na ekran o wyższej rozdzielczości WQHD. Mniejsze ekrany laptopowe z reguły nie są dostępne z wyższą częstotliwością odświeżania, ale firma ROG w bliskiej współpracy z dostawcami matryc stworzyła nowe ekrany 14-calowe, które spełniają aktualne wymogi. Panel 120 Hz oferuje dwa razy wyższą szybkość odświeżania niż typowe ekrany laptopowe – dla bardziej płynnej i intensywnej akcji rozgrywki.Zephyrus G14 w maksymalnej wersji dostępny jest z kartą graficznąwspomaganą technologią ROG Boost dla uzyskania nawet 1298 MHz przy 65 W. Niezależny układ graficzny jest oparty na architekturze NVIDIA Turing, która łączy w sobie rdzenie do programowalnego cieniowania oraz rdzenie do ray tracingu w czasie rzeczywistym i przetwarzania sztucznej inteligencji.Na polskim rynku możemy aktualnie kupić modele z procesorami AMD Ryzen 9 4900HS i AMD Ryzen 7 4800HS. Dzięki maksymalnie 32 GB szybkiej pamięci RAM typu DDR4-3200 instalowanej w dwóch kanałach dostępna jest wydajność również do większych projektów. Ultraszybki dysk SSD NVMe o pojemności maksymalnie 1 TB przekłada się na minimalne czasy ładowania aplikacji i gier.Ultrasmukła obudowa nie pozostawia wiele miejsca na przepływ powietrza, a kompaktowa konstrukcja dodatkowo utrudnia chłodzenie laptopa G14. Inżynierowie układów chłodzenia z firmy ROG opracowali funkcję, która dynamicznie dostosowuje moc dostępną dla procesora w zależności od temperatur GPU. Dokonuje ona zmian w takcie sekundowym, reagując na szczytowe wartości obciążenia GPU i zapewniając optymalną wydajność w danych warunkach.Jest to pierwszy laptop marki ROG wyposażony w zawias ErgoLift, który unosi klawiaturę dla zapewnienia bardziej komfortowego kąta użytkowania. Kiedy pokrywa laptopa jest otwarta, dolna część ekranu unosi tył całego komputera, udostępniając otworom wentylacyjnym w podstawie więcej miejsca do cyrkulacji powietrza. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne ukrywa ponadto dolną część ramki, chociaż może to utrudnić wydostawanie się powietrza przez tylne otwory wylotowe. Dla przeciwdziałania temu efektowi otwory wentylacyjne zostały wykrojone w ramce, a odległość od tylnych radiatorów została powiększona. Ponieważ większy odstęp przekłada się na większą głębokość obudowy i sprawia, że zawias jest bardziej narażony na nacisk w dół, zastosowano sztywniejszą sprężynę dla zagwarantowania dodatkowej stabilności.Tylne wyloty i żebra radiatora są ukształtowane pod kątem kierowania powietrza zarówno do góry, z dala od ramki, jak również w dół, w kierunku wyciętych w niej otworów wentylacyjnych. Dwa dodatkowe wyjścia są umieszczone po bokach, przy czym wszystkie cztery są wypełnione ultrasmukłymi żebrami miedzianymi mierzącymi tylko 0,15 mm w profilu. Smukły profil żeber umożliwia zastosowanie ich większej gęstości, a także zmniejszenie oporu powietrza w porównaniu do typowych żeber, które są dwa razy grubsze. Zintegrowanych jest 209 żeber radiatorowych zapewniających łącznie 68 868 mm2 powierzchni do rozpraszania ciepła. Wchłaniają one energię termiczną za pośrednictwem sieci pięciu rurek cieplnych pokrywających CPU, GPU oraz układ VRM odpowiadający za zasilanie tych procesorów.Nie można zapobiec przedostawaniu się kurzu i innych cząsteczek do wnętrza wentylatorów laptopa, ale samooczyszczający się układ chłodzenia pomaga uniknąć gromadzenia się zanieczyszczeń, co w miarę upływu czasu mogłoby negatywnie wpłynąć na wydajność i stabilność systemu. Wykorzystuje on tunele przeciwpyłowe do wyłapywania cząsteczek i kieruje je na zewnątrz przez tył obudowy. Ponieważ pełnowymiarowe tunele zajmują miejsce dostępne dla wentylatora, laptop G14 wykorzystuje skrócone tunele pozwalające na zastosowanie wentylatora o takich samych wymiarach, jak w 15-calowych modelach notebooka Zephyrus. To dostosowane rozwiązanie konstrukcyjne oferuje większy przepływ powietrza, zachowując dobre właściwości wydalania kurzu i zapewniając w tym względzie lepszą równowagę dla komputera tego typu.Gniazdo Type-C z funkcją USB Power Delivery umożliwia zasilanie zewnętrznego monitora przez DisplayPort 1.4. Dzięki zintegrowaniu gniazda HDMI 2.0b można grać i oglądać filmy, korzystając z monitorów i telewizorów o rozdzielczości 4K. Laptop oferuje szerokie możliwości podłączania urządzeń zewnętrznych przez drugie złącze Type-C, które koncentruje się na funkcjonalności USB, a także dwa gniazda Type-A na dodatkowy sprzęt.Zephyrus G14 oferuje lepszą łączność bezprzewodową za pośrednictwem technologii Intel Wi-Fi 6 (Gig+), znanej również jako 802.11ax.Ceny modelu ROG Zephyrus G14 zaczynają się. Do sprzedaży obecnie trafia wersja „non-LED”. Modele wyposażone w AniMe Matrix dostępne będą w późniejszym czasie.Za wersję z procesorem AMD Ryzen 9 4900HS, 16 GB RAM, grafiką NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q + AMD Radeon Graphics, dyskiem 1024 GB i matową matrycą LED 2560 x 1440 (WQHD) zapłacimy 7899 zł.Źródło: Asus