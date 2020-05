Szokująco tanie Huawei Y6P i Y5P debiutują w Polsce w zestawie z gratisem

Dobre ceny.





Huawei Y6P

Wersje kolorystyczne Huawei Y6P. | Źródło: Huawei

Atutem Huawei Y6P jest jego pojemna bateria. | Źródło: Huawei

Potrójny aparat w smartfonie za 599 złotych. Jakość zdjęć? Przekonamy się. | Źródło: Huawei

Cena Huawei Y6P w przedsprzedaży. | Źródło: Huawei

Huawei Y5P

Huawei Y5P jest mniej nowoczesny niż Y6P. Jest jednak tańszy. | Źródło: Huawei

Cena Huawei Y5P w przedsprzedaży. | Źródło: Huawei

Dziś miała miejsce oficjalna polska premiera smartfonów Huawei Y6P i Y5P, które sprzedawane będą w zaskakująco niskich cenach. Ładnie zaprojektowane urządzenia, przeznaczone dla mniej wymagających użytkowników, zwracają uwagę nie tylko przyzwoitą specyfikacją, ale także ofertą przedsprzedażową.Huawei Y6P to smartfon wyposażony w 6,3-calowy ekran Dewdrop o rozdzielczości 1600x720 pikseli i proporcjach 20:9. Sprzęt zasilany przez baterię o pojemności aż 5000 mAh napędzany jest przez 8-rdzeniowy procesor MediaTek MT6762R oraz 3 GB RAMu. Użytkownik do swojej dyspozycji otrzymuje 64 GB pamięci na dane, którą to przestrzeń można rozszerzyć dzięki karcie micro SD o pojemności do 512 GB.Sprzęt, co dość zdumiewające w tej cenie, ma NFC, Bluetooth 5.0 z BLE oraz oferuje niezależną obsługę dwóch kart SIM i karty pamięci. Wi-Fi? Niestety tylko jednozakresowe, 2,4 GHz.Smartfon przykuwa uwagę potrójnym aparatem tylnym 13 Mpix (f/1.8) + 5 Mpix (szeroki kąt, f/2.2) + 2 Mpix (pomiar głębi tła, f/2.4). Kamerka do selfie do moduł 8 Mpix z obiektywem o jasności f/2.0.Sprzedawany w kolorach fioletowym, zielonym i czarnym Huawei Y6P wyceniony jest na zaledwie 599 złotych. Osoby, które zdecydują się na jego zakup w przedsprzedaży w dniach 7-24 maja, otrzymają opaskę Huawei Band 4 za 1 złotówkę. Niezły deal.Tańsza z dwóch nowości to Huawei Y5P, który wykorzystuje 5,45-calowy ekran Fullview o rozdzielczości 1440x720 pikseli i proporcjach 18:9. O jego wydajność dba ten sam co w droższym modelu MediaTek MT6762R, jednakże w tym przypadku działa on razem z 2 GB pamięci RAM. Użytkownik na pliki otrzymuje 32 GB przestrzeni oraz opcję jej zwiększenia dzięki karcie micro SD.Huawei Y5P ustępuje modelowi Y6P pod względem pojemności baterii. Zasilany przez akumulator o pojemności 3020 mAh smartfon pozbawiony jest NFC, zapewniając przy tym jednozakresowe Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 z BLE i niezależne gniazdo na dwie karty SIM i kartę pamięci.Amatorzy fotografii mobilnej będą musieli zadowolić się kamerką główną 8 Mpix i przednią 5 Mpix.Sprzedawany w kolorach miętowym, niebieskim i czarnym Huawei Y5P kosztuje 399 złotych. Osoby, które zdecydują się na jego zakup w przedsprzedaży w dniach 7-24 maja, otrzymają opaskę Huawei Band 4 za 1 złotówkę. Niezły deal.Wspólnym mianownikiem obu smartfonów jest brak aplikacji Google na pokładzie, niestety. Dodatkowe programy w ich przypadku instalowane są nie ze sklepu Google Play, a z Huawei AppGallery.