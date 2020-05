Ktoś stworzył najgłośniejszą i najbardziej irytującą klawiaturę świata

Coś dla miłośników klawiatur mechanicznych.





Dla wielu osób klawiatury mechaniczne są po prostu irytujące – między innymi za sprawą dzięków, które generują przy naciskaniu klawiszy. Niemniej, niektórzy z tego samego powodu klawiatury mechaniczne wręcz uwielbiają. Ba, część ich miłośników szuka dla siebie jak najgłośniejszych klawiatur, by się ich odgłosami delektować. Pewien człowiek stwierdził jednak, że świat klawiatur potrzebuje jeszcze głośniejszego sprzętu niż ten, który jest dostępny na rynku i wziął sprawy w swoje ręce, tworząc prawdopodobnie najgłośniejszą klawiaturę na świecie. Cóż, sąsiedzi go pewnie nienawidzą.Autorem omawianejjest Jatin Patel, youtuber prowadzący kanał o nazwie Teenenggr. Pewnego dnia Patel stwierdził, że chciałby, aby odgłosy wydawane przez jego klawiaturę przypominały odgłosy generowane przez maszynę do pisania, a więc zapoczątkował swój mały projekt., która sama w sobie nie należy do najgłośniejszych, a także układ Arduino, zestaw tłoków i długą drewnianą płytę. YouTuber napisał specjalny skrypt, który sprawia, że naciśnięcie klawisza na klawiaturze wysyła do układu Arduino sygnał. Na ten sygnał reagują tłoki, generując głośny klekot.W jednej z wersji projektu drewniana deska, na której umieszczone są tłoki, z każdym kliknięciem na klawiaturze przesuwa się w lewo, więc co jakiś czas trzeba ją ponownie odsunąć na prawo. Dzięki temu cały system przypomina maszynę do pisania nie tylko pod względem emitowanych odgłosów, ale również działania.Nie wiem dlaczego ktokolwiek chciałby odtwarzać coś podobnego w domu – przecież tak głośne „klikanie” jest nie do zniesienia. To powiedziawszy, taka możliwość istnieje. Jatin Patel podzielił się, który obsługuje jego konstrukcję, a na swojej stronie internetowej krótką instrukcją wyjaśniającą działanie zestawu.Źródło: YouTube/ Teenenggr