Microsoft zaprezentował Surface Go 2. Liczyliśmy na większą rewolucję

Nowa konfiguracja z wydajniejszym procesorem

Microsoft wczoraj ogłosił bardzo ważną z punktu polskiego punktu widzenia wiadomość o ogromnej inwestycji obejmującej między innymi nowe polskie centrum danych Azure. To nie koniec nowości, bo pomimo, że koronawirus praktycznie uniemożliwia organizację tradycyjnych konferencji i prezentacji nowych sprzętów, to i tutaj gigant z Redmond zdołał przygotować coś ciekawego.Chociaż słowo "ciekawy" jest tutaj moim zdaniem lekkim nadużyciem. Rewolucja mogłaby być większa. Wiemy już, jak wygląda i co oferuje druga generacja najtańszego z komputerów Surface, czyli. Cóż, to praktycznie to samo, z drobnymi zmianami.Surface Go 2 dostępny jest w trzech wariantach cenowych, przy czym dwie najtańsze są moim zdaniem ponownie mało opłacalne. Wykorzystano w nich praktycznie ten sam, choć lekko odświeżony układ, który niestety nadal nie zapewnii komfortowego poziomu wydajności.Na szczęście Microsoft proponuje też nową konfigurację z procesorem. To jednak nadal jest niskonapięciowa, typowo mobilna jednostka. Z drugiej strony właśnie taki ma być Surface Go 2 -Podstawowa, najtańsza wersja Surface Go 2 ma mieć tylko 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Dla mnie zorientowanych czytelników wyjaśniam - to nie jest typowy dysk SSD i jest od niego znacznie wolniejszy. Lepszą opcją będzie więc droższa konfiguracja z 8 GB RAM i dyskiem 128 GB SSD.