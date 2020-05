Nowa parownica Xiaomi może sprawić, że pokochasz prasowanie

Albo przynajmniej nie będziesz go nienawidził.





Parownica Xiaomi - minimalizm i prostota obsługi. | Źródło: MyDrivers

Xiaomi Mijia Handheld Ironing Machine w akcji . | Źródło: MyDrivers

Żelazko i parownica - różnice

Czytaj też: 27 przydatnych i tanich gadżetów Xiaomi z AliExpress

Parownica Xiaomi to najnowsze urządzenie w ofercie chińskiego producenta, który sprzedaje już chyba dosłownie wszystko. Sprzęt umożliwiający usuwanie zagnieceń z ubrań i będący w wielu sytuacjach doskonałą i szalenie wygodną alternatywą dla żelazka trafia do sklepów pod nazwą Mijia Handheld Ironing Machine w cenie zaledwie 99 juanów, czyli. ok 59 złotych.Xiaomi Mijia Handheld Ironing Machine swoim wyglądem przypomina w pewnym sensie ręczne urządzenia do pomiaru prędkości, z których korzysta polska policja. Zamknięta w minimalistycznej, białej obudowie parownica wytwarza parę o temperaturze 120 stopni Celsjusza, pozwalającą nie tylko rozprostowywać zagniecenia na prasowanych elementach garderoby, ale także sterylizować je, usuwając 99,9% znajdujących się na nich roztoczy.Para o temperaturze do 120 stopni Celsjusza wypuszczana jest z pięciu dysz pod ciśnieniem 20 kPa. Urządzenie potrzebuje ok. 30 sekund, aby rozgrzać umieszczoną w 160-mililitrowym pojemniku wodę i być gotowym do działania. Xiaomi zapewnia, że wodą z jednego pojemnika wody można wyprasować ok. 6 koszulek.Pobór mocy sprzętu ważącego ok. 780 gramów (z pustym zbiorniczkiem na wodę) określa się na 1200 W.Mówi się, że parownice mają nieco mniejszą efektywność prasowania niż żelazka. Mimo to, są one doskonałą propozycją dla osób pragnących szybko i wygodnie odświeżyć swoje ubrania i pozbyć się z nich przykrych zapachów.Źródło: MyDrivers