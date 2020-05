Paczkę z Paczkomatu InPost odbierzesz teraz w kilka minut po jej nadaniu!

Nareszcie.





Co zrobić, żeby skorzystać z InPost Podaj Dalej?

Cena paczki InPost Podaj Dalej

Gabaryt A (80 x 380 x 640 mm) - 4,49 złotych + 8% opłata paliwowa

4,49 złotych + 8% opłata paliwowa Gabaryt B (190 x 380 x 640 mm) - 5,49 złotych + 8% opłata paliwowa

5,49 złotych + 8% opłata paliwowa Gabaryt C (410 x 380 x 640 mm) - 6,49 złotych + 8% opłata paliwowa

Czytaj też:

InPost Podaj Dalej to najnowsza usługa oferowana przez twórców Paczkomatów, niestety na razie wyłącznie dla klienta biznesowego z podpisaną umową (choć). Wczytując się w jej zasady na usta ciśnie się pytanie: dlaczego teraz ogłasza się rewolucję, skoro wszystko powinno działać w ten sposób już od samego początku. O co chodzi? O możliwość ekspresowego odbioru paczki nadanej w tym samym Paczkomacie - dodatkowo w znacznie niższej cenie niż do tej pory.Wyobraźcie sobie sytuację, w której Paczkomat nadawczy jest zarazem Paczkomatem odbiorczym. Do tej pory włożona do skrzynki paczka była wyjmowana z niej przez kuriera i odbywała podróż na sortownię, by następnie wrócić w to samo miejsce.Tak, ale tak właśnie działał do tej pory system InPostu. Dzięki usłudze Podaj Dalej paczka może zostać wyjęta z Paczkomatu nadawczego po kilku minutach od umieszczenia jej w jego wnętrzu.Procedura wygląda jak do tej pory. Należy wygenerować etykietę adresową, na której Paczkomat odbiorczy będzie zarazem Paczkomatem nadawczym. Po kilku minutach od włożenia przesyłki do skrytki odbiorca otrzyma powiadomienie o możliwym odbiorze.Dlaczego nie odbiór osobisty? W dobie pandemii wiele osób chce unikać kontaktu "twarzą w twarz" w obcymi. Niektórzy najzwyczajniej w świecie nie chcą również umawiać się na odbiory osobiste.Na stronie internetowej InPostu widnieje już zaktualizowany cennik dla klienta biznesowego. Według niego koszty przesyłek odbieranych z tego samego Paczkomatu, w którym są nadawane wynoszą:ceny "Podaj Dalej" nie obowiązują dla przesyłek nadawanych w usłudze InPost Allegro Paczkomaty 24/7.Czekamy aż InPost wprowadzi identyczną usługę dla klienta indywidualnego. Dlaczego firma miałaby tego w końcu nie zrobić? Multiskrytka to nowa funkcja Paczkomatów InPostu. Zobacz na czym polega Źródło: InPost