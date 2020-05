Smartfon gamingowy Lenovo Legion zapowiada się świetnie. Oto, co o nim wiemy

W oczekiwaniu na premierę.





Pierwszy smartfon Lenovo Gaming zaskoczy technologią ładowania

Snapdragon 865 i ładowanie 90 W. Smartfon Lenovo Legion w pigułce. | Źródło: XDA

Jak będzie z jakością zdjęć? Lenovo zapewnia, że dobrze. | Źródło: XDA

Pogłoski o smartfonie Lenovo Legion krążą w sieci już od ponad roku. Wygląda na to, że zaczynają się w końcu materializować. Marka sprzętu dla graczy należąca do chińskiego Lenovo faktycznie szykuje swój pierwszy smartfon (oczywiście gamingowy), a my poznaliśmy kilka konkretów na jego temat. Prawdę mówiąc jestem mocno zaskoczony, bowiem wiele wskazuje na to, że będzie to naprawdę ciekawa propozycja.Do tej pory oficjalnie udało się potwierdzić, że smartfon gamingowy Lenovo Legion pracował będzie pod kontrolą najwydajniejszego obecnie układu Snapdragon 865. Oznacza to, że Chińczycy nie chcą bawić się w półśrodki, udając że średniopółkowe procesory nadają się do gamingu. O odprowadzanie z ciepła z chipu produkcji Qualcomma ma odpowiadać nietypowy układ chłodzenia, zapewniający nieco niższe temperatury w punktach obudowy, za które najczęściej trzymane są smartfony w trakcie wirtualnej rozgrywki. Urządzenie wykorzysta pamięć RAM LPDDR5 i pamięć na dane UFS 3.0.Za wyświetlanie obrazu ma dbać ekran o rozdzielczości 2340x1080 pikseli. Nie wiemy czy będzie to LCD czy OLED, jednakże pewnym jest częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 144 Hz oraz odczytywania dotyku na poziomie 270 Hz.Kolejną funkcją stanowiącą nie lada zaskoczenie jest technologia szybkiego ładowania przewodowego 90 W od Lenovo, która zadebiutować ma na pokładzie tego właśnie urządzenia. Według doniesień, dwukomorową baterię smartfonu o pojemności 5000 mAh da się naładować do 100% w przeciągu 30 min. Chińska firma w oficjalny sposób potwierdziła tę informację na serwisie społecznościowym Weibo i podała przy okazji, że ładowanie 90 W poprzez port USB-C zagości także w wybranych laptopach.Bardzo interesującą cechą smartfonu Lenovo Legion mają być aż dwa porty USB typu C, z których gracze skorzystają zależnie od sposobu trzymania telefonu - horyzontalnego lub wertykalnego. To ma sens! Sugeruje się, że ładowanie 90 W będzie działało wyłącznie wtedy, gdy energia w akumulatorze uzupełniana będzie za pośrednictwem obu tych portów jednocześnie. Intrygujące.Omawiany smartfon może być sprzedawany w zestawach ze specjalnymi kontrolerami (dwoma), słuchawkami bezprzewodowymi TWS oraz specjalnym etui. Tak sugeruje jeden z blogerów na Weibo, jednakże pogłoski tej nie udało się w żaden sposób zweryfikować.W swoich materiałach promocyjnych publikowanych na rynku chińskim Lenovo skupia się na niezłym audio, sporych głośnikach stereo oraz wbudowanym wzmacniaczu. Wiemy również, że telefon Lenovo Legion zaoferuje dwie kamerki tylne (matryce 64 Mpix i 16 Mpix dla aparatu z obiektywem szerokokątnym) oraz jedną przednią, o rozdzielczości 20 Mpix.Data premiery smartfonu Lenovo Legion wciąż owiana jest tajemnicą. Tajemnicą nie jest natomiast to, że na początku zadebiutuje wyłącznie na rynku chińskim, skąd zapewne sprzęt bez większego problemu chętni sprowadzą do Polski.Źrodło: XDA