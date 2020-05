Fantastyczna promocja na słuchawki bezprzewodowe Tronsmart oparte o technologie Qualcomm

Wysyłka z Polski!





Tronsmart Spunky Beat True Wireless

BEAT6USD

Tronsmart to chińska marka, która słynie z niedrogich, ale dobrze ocenianych słuchawek bezprzewodowych oraz głośników. Firma ogłosiła właśnie promocję na, a dwa popularne modele słuchawek TWS dostępne są w historycznie niskich cenach. Dwa najpopularniejsze modele (Tronsmart Spunky Beat oraz Tronsmart Onyx Neo) można aktualnie nabyć za 19,99 USD i 18,99 USD w okresie od 4 maja do 7 maja.Co ważne, oba modelezatem przesyłka zostanie dostarczona zaledwie w kilka dni i to bez dodatkowych kosztów.Kod promocyjny (obniża o 6 USD):Link do zakupu: Tronsmart Spunky Beat za $19.66 (87,59 zł) Tronsmart Spunky Beat zostały wyróżnione w zestawieniu AliExpress Awards, jako jedne z najlepszych produktów w przystępnych cenach oferowanych na AliExpress. Słuchawki wyposażone są w układ Qualcomm QCC3020, który zapewnia wysoką jakość dźwięku, bardziej stabilne połączenie i mniejsze opóźnienia, a także niższe zużycie energii. W związku z wykorzystaniem kodeka aptX AAC i SBC otrzymujemy czysty i wyrazisty dźwięk oraz głęboki bas.Aby zapewnić najlepszą mobilność, case słuchawek został wyposażony w zintegrowany kabel USB typu A, którym możemy ładować prosto z portu USB komputera czy samochodu, a także dodatkowo w port szybkiego ładowania USB typu C. Case pozwalający na 24 godziny zapasu energii, pozwala cieszyć się muzyką przez cały dzień bez przerwy. Wodoodporność zgodna z normą IPX5 zapewnia swobodę użytkowania bez względu na deszcz i pot. Ponadto słuchawki obsługują asystenta głosowego, dzięki czemu bez użycia rąk możesz zarządzać swoim telefonem i nie martwiąc się bakteriami, wrócić do codziennego trybu dnia.