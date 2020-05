AMD w piorunującym tempie odzyskuje udziały w rynku procesorów

Gigantyczny sukces.





Udziału w rynku procesorów wg. użytkowników - z rozwiązań AMD korzysta 34% użytkowników PC. | Źródło: CPUBenchmark

Najchętniej kupowane procesory na Amazonie. | Źródło: mat. własne z Amazon.com

Preferencje zakupowe europejczyków. | Źródło: EHA

CPU Retail Sales (Week 17 Mindfactory)

AMD: 7100 units sold, 89.14%, ASP: 217.41

Intel: 865, 10.86%, ASP: 317.35

AMD Revenue (Euro): 1543600, 84.9%

Intel Revenue: 274510, 15.1%



AM4: 7050

1151: 865

Threadripper TR4: 30

Threadripper TRX4: 20

Dokładnie na takie wieści czekali fani marki AMD z całego świata. Wygląda na to, że już za jakiś czas będziemy świadkami sytuacji analogicznej do tej sprzed około 15 lat, kiedy to udziały firmy Intel i AMD w rynku procesorów były niemalże równe. "Czerwoni" coraz lepiej radzą sobie w kwestii sprzedaży procesorów - jest dobrze do tego stopnia, że udział AMD w rynku procesorów jest najwyższy od... 3. kwartału 2007 roku.Najnowsze dane z 4 maja 2020 roku publikowane przez CPUBenchmark.net nie pozostawiają złudzeń. Z procesorów marki AMD w 2. kwartale bieżącego roku korzysta ok. 34% wszystkich użytkowników komputerów, a rozwiązania marki Intel wybiera 66% osób. Wydaje się, że Intel ma sporą przewagę? Zerknijcie zatem na wykres, by zauważyć to, że w drugim kwartale ubiegłego roku, kiedy to Intel miał 76,8% udziałów w rynku, a AMD zaledwie 23,1%. Później nastąpiła premiera procesorów AMD Ryzen 3000 i stało się to, co widać na poniższym wykresie. Trend dla AMD jest rosnący, a Intel... sami widzicie.CEO firmy AMD, Lisa Su, poinformowała niedawno, że sprzedaż procesorów AMD Ryzen stanowi już 50% globalnej sprzedaży procesorów segmentu premium. Wystarczy jednak rozejrzeć się po rankingach sprzedażowych poszczególnych sklepów z elektroniką, by przekonać się, że sytuacja wygląda jeszcze lepiej dla AMD. Zestawienie najchętniej kupowanych procesorów na Amazonie od miesięcy zdominowane jest przez propozycje amerykańskiego producenta, a w pozostałych dużych sklepach sprawy mają się podobnie.Badanie przeprowadzone przez European Hardware Association (EHA) potwierdza, że ok. 60% entuzjastów nowych technologii przedkłada wybór rozwiązań AMD nad rozwiązania Intela. Na ciekawej grafice zaprezentowano preferencje dotyczące nie tylko procesorów, ale także łączenia rozwiązań rywalizujących ze sobą producentów z kartami graficznymi - zintegrowanymi oraz produkowanymi przez AMD i Nvidię. Najpopularniejszym, w 2. połowie 2019 roku połączeniem były komputery z procesorem AMD i układem graficznym NVIDIA.Cyklicznie swoje dane sprzedażowe publikuje niemiecki sklep Mindfactory. Najnowsze dotyczą ostatniego tygodnia kwietnia tego roku, kiedy to sprzedaż procesorów AMD stanowiła aż 89% sprzedaży wszystkich procesorów. Mindfactory sprzedało 7100 układów marki AMD i zaledwie 865 procesorów Intela.Wraz z premierą desktopowych procesorów AMD Ryzen 4000 w architekturze Zen3 (7 nm+) ceny rozwiązań spod znaku AMD Ryzen 3000 i 2000 spadną jeszcze mocniej, a wtedy... Intel będzie miał poważny orzech do zgryzienia. Debiut nowych procesorów Intela 10. generacji (architektura 14 nm+++, sic!), wymagających płyt głównych z nową podstawką LGA1200 z pewnością nie przysporzy "niebieskim" wzrostu popularności.Źródło: EHA, CPUBenchmark , twitter, inf. własna