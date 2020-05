32 świetnych gadżetów z AliExpress do 70 złotych

Te rzeczy warto kupić w Chinach.





Udowodniliście nam ostatnio, że gadżety w cenie do ok. 50 złotych budzą wśród Was o wiele większe zainteresowanie, niż gadżety za 30 złotych i tańsze. Dlaczego więc nie podnieść jeszcze trochę granicy cenowej - pomyśleliśmy. W tym tygodniu zebraliśmy dla Was najciekawsze akcesoria i urządzenia sprzedawane za kwoty sięgające ok. 70 złotych. Nie brakuje również sprzętów nieco tańszych, ale wciąż szalenie przydatnych i praktycznych. Miłej lektury i udanych zakupów!



1. Elektryczny korkociąg do wina od Xiaomi

Jeśli nie lubicie siłować się z wyciąganiem korka do wina i macie dość korków urwanych w połowie, kupcie sobie elektryczny otwieracz. Xiaomi ma w swojej ofercie sprzęt o nazwie Xiaomi Mijia Circle Joy - działa doskonale i nie jest drogi.



Cena: ok. 61 złotych



2. Ładowarka samochodowa Baseus 45 W z dwoma USB-A

Ładowarka samochodowa marki Baseus z obsługą Quick Charge 3.0 pozwoli naprawdę błyskawicznie naładować w samochodzie maksymalnie dwa urządzenia. Do wyboru wersje z dwoma portami USB-A lub portem USB-A i USB-C.



Cena: ok. 54 złotych



3. Naprawczy niezbędnik rowerowy

Ten niezbędnik zawiera wszystkie akcesoria potrzebne na wypadzie na rower - multitool, pompkę, łyżki do opon i zestaw naprawczy do dętek. Wszystko to zamknięte w praktycznym etui.



Cena: ok. 70 złotych



4. Klawiatura bezprzewodowa Wi-Fi do obsługi komputera, Smart TV

Mała klawiatura z touchpadem to idealny sprzęt do obsługi Smart TV z Androidem lub sterowania laptopem bądź komputerem stacjonarnym z poziomu łóżka lub fotela. Sprzęt korzysta z łączności Wi-Fi 2,4 GHz.



Cena: ok. 56 złotych



5. Smart zabójca komarów od Xiaomi

Pozbądź się komarów ze skutecznym ich mordercą od Xiaomi. Pracą inteligentnego sprzętu zawiadywać można również z poziomu aplikacji na smartfonie.



Cena: ok. 70 złotych



6. Maszynka do strzyżenia włosów / trymer Xiaomi Enchen

Fryzjer zamknięty? Ogól się sam. Maszynka do włosów od Xiaomi obcina niezwykle skutecznie i może pełnić rolę trymera do zarostu. Mam, korzystam, polecam.



Cena: ok. 65 złotych



7. Xiaomi Redmi Airdots - słuchawki bezprzewodowe TWS

Grzechem będzie nie skorzystać z tej promocji. Teraz słuchawki TWS Redmi Airdots kupić można dysponując kwotą zaledwie 70 złotych. Wystarczy skorzystać z jednego z wielu dostępnych kuponów, aby dodatkowo obniżyć ich cenę.



Cena: ok. 70 złotych z kuponem



8. Śrubokręt elektryczny Wowstick 19 w 1

Wowstick to szalenie popularny kompaktowy elektryczny wkrętak precyzyjny z 19 różnymi końcówkami. Powinniście go mieć w swojej narzędziówce - jest doskonały. W tej promocyjnej cenie grzechem byłoby go nie kupić.



Cena: ok. 67 złotych



9. Automatyczny dozownik mydła - piana lub płyn

Zapomnijcie w końcu o mydle w kostkach - korzystanie z niego nie jest higieniczne. Postawcie w łazience automatyczny dozownik do mydła w płynie. Do wyboru warianty ze spieniaczem lub tańszy, dozujący płyn.



Cena: ok. 69 złotych



10. Słuchawki Xiaomi Hybrid Pro HD - polecamy!

Świetne i popularne od dłuższego już czasu słuchawki Xiaomi. Propozycja dla osób poszukujących jak najlepszego brzmienia do 100 złotych w dokanałówkach przewodowych.



Cena: ok. 69 złotych



11. Wodoodporny mini głośnik Bluetooth EWA A106Pro o zaskakującym brzmieniu

Chwalony w naprawdę wielu recenzjach głośnik EWA zaskakuje jakością dźwięku i ultrakompaktowymi rozmiarami. W zestawie oprócz wodoodpornego głośnika znajdziecie kabelek ładujący i bardzo ładny pokrowiec.



Cena: ok. 64 złotych



12. Głośnik Bluetooth o nieco większej mocy (i wymiarach)

A może poszukujecie wodoodpornego głośnika Bluetooth o nieco większym rozmiarze i donośniejszym brzmieniu? W takim wypadku polecamy propozycję od TG. To dobrze wykonany sprzęt i pozytywnie oceniany przez jego użytkowników.



Cena: ok. 70 złotych



13. Ładowarka bezprzewodowa Baseus 15 W z QI

Ładowarka indukcyjna uprzyjemnia proces ładowania kompatybilnych urządzeń - wystarczy położyć na niej kompatybilny smartfon i... już, będzie się ładował. Propozycja marki Baseus uzupełni stan baterii zarówno iPhone'ów, jak i smartfonów z Androidem. Cena jest niska, a pakiet niezbędnych zabezpieczeń kompletny.



Cena: ok. 63 złotych



14. Oryginalna szczotka do czyszczenia twarzy Xiaomi Mijia InFace

Jeśli chcecie zadbać o swoją cerę, to szczoteczka elektryczna do twarzy Xiaomi InFace jest krokiem we właściwą stronę. Pozytywne opinie na jej temat mówią same za siebie. Zaczniecie z niej korzystać, a nigdy już nie umyjecie twarzy dłońmi.



Cena: ok. 70 złotych



15. Maseczka z filtrem Xiaomi Mijia Airpop

Wielorazowa maseczka ochronna z wymiennym filtrem przyda się nie tylko w czasach pandemii, ale też... w sezonie grzewczym. Proponujemy tą od Xiaomi.



Cena: ok. 70 złotych



16. Strój rowerowy - spodenki i koszulka (mnóstwo wzorów)

Strój rowerowy za bezcen. Komplet kosztuje zaledwie 82 złote - wybór jest ogromny. Tak, wkładka jest wygodna, a jakość wykonania wysoka.



Cena: ok. 70 złotych z kuponem



17. Szczoteczka soniczna do zębów Soocas EX3

Dysponując kwotą ok. 70 złotych można sięgnąć po soniczną szczoteczkę do zębów z nieco wyższej półki. Polecamy szalenie popularne rozwiązanie od Soocas.



Cena: ok. 65 złotych



18. Myszka bezprzewodowa z podświetleniem i wbudowanym akumulatorem

Ładna, poręczna, z niezłym sensorem. Bezprzewodowa myszka z przyjemnym dla oka podświetleniem - do pracy biurowej i niezbyt wymagającej rozrywki nie trzeba Wam niczego więcej.



Cena: ok. 36 złotych



19. Wideorejestrator w lusterku samochodowym

Wideorejestrator samochodowy, który nie ogranicza widoczności? Da się zrobić. Proponujemy ten model, zintegrowany z dużym lusterkiem, które założycie na dotychczasowe lusterko.



Cena: ok. 70 złotych



20. Przewód USB C z magnetyczną, wymienną końcówką

Po co kupować trzy różne kable, skoro można kupić jeden kabel z trzema różnymi końcówkami? Sprawdźcie, spodoba się Wam. Dwumetrowa wersja kosztuje naprawdę niewielkie pieniądze. Według deklaracji maksymalne natężenie prądu dla tego modelu to 3A.



Cena: ok. 17 złotych



21. Magiczny długopis drukujący w 3D

Dla dzieci i nie tylko. Za pomocą tego długopisu 3D narysujesz trójwymiarowe przedmioty. Umożliwią to odpowiednie wkłady.



Cena: ok. 48 złotych



22. Cyfrowa waga kuchenna w łyżce

Akcesorium przydatne (niezbędne?) w kuchni każdego amatora gotowania.



Cena: ok. 29 złotych



23. Kamera cofania wraz z dedykowanym ekranem

Tak, w cenie zaledwie 70 złotych możecie sprawić sobie kamerę cofania do samochodu. Ba, w zestawie znajduje się nawet duży ekran, który zamocujecie na desce rozdzielczej swojego auta. Macie wątpliwości? Poczytajcie recenzje - kupujący są zachwyceni.



Cena: ok. 68 złotych



24. Cyfrowy znikopis LCD w rozmiarze 8,5 cala

Nowoczesny znikopis - narzędzie do rysowania, domowa tablica ogłoszeń i fajny gadżet, aby pobazgrać i się odstresować.



Cena: ok. 39 złotych



25. Metalowa zabawka magnetyczna do układania - 83 elementy

Nietypowe klocki. W zestawie znajduje się 48 magnetycznych pałeczek i 35 magnetycznych kulek. Co z nich zbudujesz? To zależy wyłącznie od Ciebie.



Cena: ok. 45 złotych



26. Pokrowiec transportowy na rower

Pokrowiec na rower - idealny do transportu cennego sprzętu.



Cena: ok. 60 złotych



27. Uchwyt rowerowy na smartfon - solidny

Jeśli jeździsz na rowerze i korzystasz ze smartfonu jako nawigacji, skończ z wiecznym sięganiem do kieszeni po to, by lepiej orientować się w terenie. Dobrej jakości uchwyt nie kosztuje majątku. Gadżet uprzyjemni Ci nie tylko korzystanie z map, ale też sterowanie muzyką przesyłaną do słuchawek bezprzewodowych.



Cena: ok. 46 złotych



28. Powerbank YKZ z Quick Charge 3.0 - 10 000 mAh

Świetny powerbank z cyfrowym wyświetlaczem i funkcją szybkiego ładowania. Jest dwa razy tańszy od rozwiązań Xiaomi, a działa równie dobrze. Tak, deklarowana pojemność jest zbliżona do rzeczywistej.



Cena: ok. 39 złotych



29. Smart detektor ruchu od Xiaomi do ochrony domu

Smart czujnik ruchu pomoże ochronić dom lub mieszkanie przed niepożądanymi gośćmi. Proponujemy ten z systemu smart home od Xiaomi.



Cena: ok. 43 złotych



30. Antywłamaniowy smart detektor otwieranych drzwi/okna od Xiaomi

Alternatywą dla czujnika ruchu są czujniki otwarcia okien lub drzwi. Wystarczy umieścić je w odpowiednich miejscach i sparować ze smartfonem, by spać spokojnie w trakcie wakacyjnych wyjazdów.



Cena: ok. 38 złotych



31. Trymer Xiaomi do włosów w uszach i nosie

