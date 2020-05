MSI prezentuje flagowe płyty z serii Intel 400

Płyty dla procesorów Intel 10. generacji.





MSI Z490 MEG

Płyta główna MSI Z490 MEG. | Źródło: MSI

MSI Z490 MPG

Płyta główna MSI Z490 MPG. | Źródło: MSI

MSI Z490 MAG

Płyta główna MSI Z490 MAG. | Źródło: MSI

Firma MSI zaprezentowała swoje najnowsze płyty z serii Intel 400, współpracujące z nowym socketem LGA 1200 przygotowanym z myślą o procesorach Intel 10. generacji. Nowe konstrukcje z serii MEG, MPG i MAG dedykowane są dla trzech różnych segmentów gamingowego rynku. Wśród nich coś dla siebie znajdą zarówno entuzjaści najwydajniejszych rozwiązań, jak i płyt głównych oferujących maksimum możliwości w przystępniejszej cenie.Istnieje całkiem sporo cech znajdujących się wewszystkich zaprezentowanych właśnie płyt. Wszystkie konstrukcje wyposażono na przykład w ulepszony system chłodzenia i ochrony napędów półprzewodnikowych, M.2 Shield Frozr. Seria płyt głównych MSI Z490 to poprawione przewodnictwo cieplne i większe możliwości w zakresie overclockingu za sprawą zastosowania wielowarstwowych płytek drukowanych PCB z 6-10 warstwami laminatu.Płyty MSI oferują karty sieciowe z co najmniej 2.5G Ethernet LAN i Wi-Fi 6 A, co dało się będzie odczuć w trakcie korzystania z sieci. Wszystkie konstrukcje cechuje adresowalne podświetlenie LED RGB z nowym systemem EZ LED. Ostatnim z podobieństw są zamontowane fabrycznie osłony złączy, co ułatwia montaż płyty w obudowie i... wygląda świetnie. Osłony te na domiar dobrego zintegrowano z systemem chłodzenia całej płyty, dzięki czemu skutecznie odprowadzane jest z nich ciepło.Flagowa seria nowych płyt MSI to oczywiście najwyższa cena, ale także największe możliwości - tak z perspektywy overclockerów, jak i wymagających graczy. Ciekawą funkcją jest aktywny system chłodzenia z radiatorem Frozr Heatsink i wentylatorem z dwurzędowych łożyskiem kulkowym. W wersji GODLIKE znajdziemy jeszcze skuteczniejszy system chłodzenia z blokiem radiatora z ciasno ułożonymi żeberkami, ciepłowodami i płytką odprowadzającą ciepło z tranzystorów mocy MOSFET. Wygląda to niesamowicie.Płyta oferuje aż trzy sloty na dyski M.2 z osłonami M.2 Shield Frozr - dwustronnym systemem ich chłodzenia. W porównaniu do innych konstrukcji, płyty główne z serii MEG wykorzystują lustrzany układ elementów mocy z zastosowaniem kości kontrolerów faz firmy ISL (Intersil), dzięki czemu podwojono na płytach liczbę dostępnych faz zasilania. Zastosowano również 16-fazową, 90-amperową inteligentną konstrukcję stopni zasilania (Smart Power Stage) z szesnastoma tytanowymi dławikami Titanium Choke III, dzięki czemu zapewniono jednakowe, spójne i stabilne dostarczanie mocy do procesorów Intel Core dziesiątej generacji.Dodatkowo, płyty główne z seriiwyposażone są w sztywną, metalową płytę tylną, określoną nazwą Chest Plate, która to płytka zapobiega potencjalnym uszkodzeniom, które mogłyby wystąpić w wyniku zginania lub skręcania płyty głównej podczas procesu jej instalacji i montażu w obudowie komputera.Konstrukcje powinny zadowolić melomanów za sprawą systemu dźwięku Audio Boost HD z procesorem dźwięku ALC1220. Układ dźwiękowego przetwornika cyfrowo-analogowego, ESS Audio DAC, oraz wzmacniacz słuchawkowy... na papierze brzmi to dobrze - ciekawe jak w praktyce.Wreszcie, na płycie GODLIKE zamontowano panel narzędziowy Dynamic Dashboard II, który został unowocześniony dzięki zastosowaniu w nim kolorowego wyświetlacza OLED.Średni segment flagowych płyt nie wygląda wcale dużo gorzej niż segment najwyższy. To właśnie te płyty najchętniej wybierali będą najpewniej gracze. Podwójny, szynowy system zasilania (Duet Rail Power Solution) pomoże płytom poprawić stabilność dostarczania energii.Płyty główne z seriiwyposażono w ciepłowód i powiększony radiator, który montowany jest na chipsecie. Płytywyposażone są z kolei w aluminiową osłonę złączy, aoferuje ulepszoną i wydłużoną konstrukcję radiatorów Extended Heatsink, które to rozwiązania są przygotowane na potencjalny wzrost temperatury komponentów płyty w konsekwencji podkręcania podzespołów.Na pokładzie znajdą się karty sieciowe 2,5G LAN oraz Wi-Fi 6 AX. W wypadku płyt z serii MPG Z490 Gaming Carbon Wi-Fi i MPG Z490 Gaming Edge Wi-Fi znajdziemy technologię zgodną z systemem Lightning USB 20G, korzystającą z układu kontrolera ASMedia 3241. Dzięki temu można uzyskać transfer danych za pośrednictwem złącza Type-C z prędkością dochodzącą do 20 Gbit/s.Wszystkie płyty główne z serii MPG mają wbudowany system podświetlenia Mystic Light LED z 16,8 milionami dostępnych barw i 29 efektami animacji światła. Kolor i sposób świecenia można z łatwością kontrolować za pomocą wyjątkowej aplikacji MSI Dragon Center.Najtańsze nie znaczy wcale złe. Mamy tu w końcu do czynienia z płytami z chipsetem Z490. Gracze szukających solidnych rozwiązań w jak najniższej cenie będą moim zdaniem zachwyceni.Modelewyposażone są w aluminiowe osłony złączy tylnego panelu, a nawet najtańszy MAG B460 Tomahawk (niższa seria) odznacza się ulepszoną i wydłużoną konstrukcję radiatorów Extended Heatsink. Oba zwiększające powierzchnię oddawania ciepła rozwiązania zapewniają znacznie lepszy efekt rozpraszania ciepła.Wszystkie sloty M.2 wyposażone są w system osłon wspomagających chłodzenie, M.2 Shield Frozr, który to zapobiega pojawianiu się termicznego efekty dławienia transmisji danych w przegrzanym dysku SSD. Cyfrowy regulator PWM z 12+1+1 fazami zasilania zgodnymi z podwójnym, szynowym system zasilania, Duet Rail Power System, gwarantuje stabilność i jednorodność dostarczania mocy.Płyty główne z serii MAG Z490 Tomahawk wyposażone są w dwa kontrolery sieciowe LAN, w tym jeden zgodny ze standardem 2.5G LAN, a drugi z Gigabit LAN. Obie karty sieciowe charakteryzują niskim obciążeniem procesora i możliwością długotrwałego korzystania z sieci.Źródło: MSI