Niedrogie słuchawki z mikrofonem do pracy zdalnej? Rozsądna propozycja od Creative

Słuchawki Creative Chatmax HS-720. | Źródło: Creative

Wielu z Was uczy się i pracuje zdalnie, a obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa wskazuje na to, że będzie to robić jeszcze przez co najmniej kilka tygodni. Wiem doskonale, że mnóstwo osób do komunikacji na popularnych platformach pokroju Microsoft Teams Zooma czy Skype'a , wykorzystuje głośniki i mikrofon zintegrowane z laptopem. Warto zadbać o to, by jakość rozmów była jak najlepsza, a cel ten osiągnąć można naprawdę niewielkim nakładem finansowym. Creative Chatmax HS-720 to zestaw słuchawkowy wprost stworzony do takich zastosowań.Creative Chatmax HS-720 to propozycja cenionej marki, która wyceniana jest na około. Za pośrednictwem złącza USB-A słuchawki podpiąć można do dowolnego laptopa lub komputera stacjonarnego. Urządzenie działa poprawnie od razu po podłączeniu, bez konieczności instalowania jakichkolwiek sterowników., co w połączeniu z pałąkiem wyściełanym od wewnątrz miękkim tworzywem gwarantuje komfort użytkowania.W tej klasie urządzeń zupełnie przyzwoite - pasmo przenoszenia to 100 Hz - 18 kHz, przy impedancji 16Ω. Wbudowany układ redukcji szumów sprawi, że dźwięki przekazywane za pośrednictwem mikrofonu pozbawione będą hałasów tła - miauczącego kota, szczekającego psa i innych niepożądanych dźwięków. Elastyczny pałąk mikrofonu ułatwia jego dopasowanie do indywidualnych potrzeb.O odpowiednią jakość dźwięku dbają 30-milimetrowe przetworniki neodymowe. Producent deklaruje charakterystykę z wyraźnie zaznaczonymi tonami wysokimi, selektywną średnicą i dobrze zbalansowanymi tonami niskimi. Na 2 metrowym kablu znajduje się pilot, na którym umieszczono przycisku regulacji głośności.Creative Chatmax HS-720 powinny sprawdzić się rzecz jasna nie tylko w trakcie wideokonferencji, ale także w zastosowaniach. Producent obejmuje sprzęt 24-miesięczną gwarancją.Źródło: Creative