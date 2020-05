Mobilny klimatyzator Xiaomi to kolejny smart-gadżet, których chcę mieć w swoim mieszkaniu

Cena nie odrzuca, wręcz przeciwnie.





Xiaomi Mobile Air Conditioner w pełnej krasie . | Źródło: Xiaomi

Klimatyzator Xiaomi jest mniej więcej rozmiaru oczyszczacza Mi Air Purifier. | Źródło: Xiaomi

Ach, klimatyzatorze, pij ze mną kompot. :)))) | Źródło: Xiaomi

W mediach w ostatnim czasie przeczytać można przede wszystkim pesymistyczne informacje. A to koronawirus, a to kryzys, a to żywność coraz droższa. Spieszę więc, by wlać nieco optymizmu w Wasze serca: nieuchronnie nadciąga lato, a wraz z nim wysokie temperatury. Wprawdzie nie mogę zagwarantować, że ciepłe miesiące spędzicie na plaży, bez maseczki na twarzy, ale Xiaomi zagwarantuje, że jeśli czas ten przesiedzicie w domach, to nie będzie Wam zbyt gorąco.Inteligentny klimatyzator Xiaomi sprzedawany jest już teraz pod marką Xiaomi Youpin w cenie 1599 juanów, czyli. Niezbyt drogo jak na tego typu akcesorium, trzeba przyznać. Urządzenie produkowane przez firmę New Widetech jest sprzętem smart, który obsługiwać da się nie tylko za pomocą umieszczonego na nim panelu, ale także z poziomu aplikacji mobilnej.cechuje się wymiarami zbliżonymi do oczyszczacza powietrza Mi Air Purifier. Chiński producent reklamuje to jako sprzęt o bardzo wszechstronnych zastosowaniach - ma sprawdzić się w domu, biurze, czy też placówkach handlowych. W niewielkiej sprzeczności z tymi deklaracjami stoi efektywność, zgodnie z którą urządzenie poradzi sobie ze schładzaniem powietrza w pomieszczeniach o metrażu do 11-17 metrów kwadratowych. Do sypialni w każdym razie wystarczy - dla mnie bomba.Mobilny klimatyzator Xiaomi nie wymaga podłączenia żadnych rur, które wyprowadzałyby ciepłe powietrze na zewnątrz mieszkania. Gadżet nie dysponuje zbiornikiem na gromadzącą się wodę, który trzeba cyklicznie opróżniać. Wszystko za sprawą silnika na prąd stały pompującego wodę w taki sposób, aby wymusić jej bieżące odparowywanie.Wbudowany filtr jonów srebra może na przykład usuwać różne bakterie z powietrza, w tym bakterie E. coli. Skutecznie filtruje również kurz i inne cząsteczki, dzięki czemu wydmuchiwane powietrze powinno być nieco czystsze.Klimatyzator Xiaomi niebawem będzie można zamówić do Polski m.in. za pośrednictwem popularnych platform zakupowych pokroju AliExpress. Być może wkrótce oficjalnie zadebiutuje on także w Europie.Źródło: Xiaomi