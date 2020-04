Redmi Note 9 Pro zaprezentowany - to idealny smartfon dla mas

Prosimy więcej takich smartfonów.





Specyfikacja Redmi Note 9 Pro. Jest dobrze!. | Źródło: Xiaomi

Najważniejsze cechy Redmi Note 9 Pro. | Źródło: mat. własne z konferencji Xiaomi

Redmi Note 9 Pro. | Źródło: Xiaomi

Redmi Note 9 Pro 6 GB/64 GB – 269 dolarów (zapewne ok. 1220 złotych)

269 dolarów (zapewne ok. 1220 złotych) Redmi Note 9 Pro 6 GB/128 GB – 299 dolarów (zapewne ok. 1355 złotych)

W trakcie dzisiejszej premiery oferta należącej do Xiaomi marki Redmi wzbogaciła się o smartfony Redmi Note 9 Pro i Redmi Note 9. Dołączą one do już dostępnego w sprzedaży w Polsce modelu Redmi Note 9S i zapewne podbiją co najmniej kilka światowych rynków. Na uwagę zasługuje zwłaszcza Redmi Note 9 Pro, który jawi się jako kolejny przebój sprzedaży w naszym kraju.Redmi Note 9 Pro debiutuje w trzech ładnych kolorach -(Glacier White),(Tropical Green) oraz(Intestellar Grey). Sprzęt korzysta z 6,67-calowego ekranu IPS o proporcjach 20:9 i rozdzielczości 2400x1080 pikseli, chronionego szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji. W jego centralnej górnej części umieszczono wycięcie z kamerką przednią.O wydajność urządzenia dba 8-rdzeniowy układ Qualcomm Snapdragon 720G z układem graficznym Adreno 618, wspomagany przez 4 lub 6 GB RAMu. Do dyspozycji użytkownika oddano 64/128 GB pamięci na dane, którą można rozszerzyć dzięki karcie micro SD o pojemności do 512 GB. Co ważne, smartfon obsługuje jednocześnie karty pamięci i dwie karty SIM.Tym, co odróżnia nieco droższego Redmi Note 9 Pro od sprzedawanego w Polsce Note 9S jest obecność modułuoraz(zasilacz 33 W w zestawie). O ile pierwsza cecha nie jest żadną rewolucją, to tak szybkie ładowanie w tak tanim smartfonie jest bardzo miłym zaskoczeniem. Na swoim miejscu jest złącze słuchawkowe jack 3.5 mm, a także port podczerwieni. Czytnik linii papilarnych znajduje się z boku obudowy.Xiaomi podkreśla możliwości fotograficzne Redmi Note 9 Pro. Miłośnicy fotografii mobilnej skorzystać mogą z aparatu głównego 64 Mpix, aparatu 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym (f/2.2, 120-stopniowe pole widzenia), aparatu 5 Mpix do zdjęć makro oraz kamerki 2 Mpix odpowiadającej za pomiar głębi tła, na przykład w zdjęciach portretowych. W trybie profesjonalnym fotografie zapisywać da się w formacie RAW. Nie zapomniano o wideo 4K, niestety w 30 klatkach na sekundę.Urządzenie dysponujące baterią o pojemności 5020 mAh powinno zagwarantować długi czas pracy bez konieczności sięgania po ładowarkę. Obudowę uszczelniono przed zachlapaniami, ale tradycyjnie nie potwierdza tego żaden certyfikat.Ceny Redmi Note 9 Pro nie są wygórowane i wynoszą:Oficjalną prezentację smartfonu zobaczyć możecie poniżej.