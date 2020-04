Amazfit X to futurystyczny smartwatch Xiaomi z zakrzywionym ekranem

Wygląda ładnie, ale...





Nowy zegarek Amazfit X z zakrzywionym ekranem. | Źródło: Amazfit via Indiegogo

Amazfit X ma zaskakiwać jakością wykonania. | Źródło: Amazfit via Indiegogo

Najważniejsze funkcje Amazfit X. | Źródło: Amazfit via Indiegogo

Boczny przycisk wirtualny w Amazfit X reagował będzie na siłę nacisku. | Źródło: Amazfit via Indiegogo

Co to jest: wygląda jak prezentowany ponad rok temu noszony na nadgarstku smartfon Nubia Alpha , ale nim nie jest? Odpowiedź na to pytanie brzmi: najnowszy smartwatch z zakrzywionym ekranem od należącej do Xiaomi marki Amazfit. Amazfit X został przedstawiony jako nowoczesna i stylowa alternatywa dla inteligentnych zegarków. Obecnie sprzęt bije furorę w serwisie crowdfundingowym Indiegogo.Amazfit X wyposażono w mocno zagięty 2,07-calowy ekran AMOLED o jasności 400 cd/m2, który przywodzi na myśl wyświetlacze stosowane w opaskach. Producent sugeruje, że od strony funkcjonalności urządzenie nie będzie ustępować najlepszym zegarkom. Mimo to wiemy na pewno, że nie będzie on obsługiwał ani łączności NFC, ani też LTE. Wielka szkoda, bowiem poważnie ogranicza to spektrum jego zastosowań.Amazfit ma oferować możliwości typowe dla zegarków smart. Wykorzystywał będzie moduł GPS, sensor PPG, a nawet podawać ma zawartość tlenu we krwi. Producent akcentuje metalową obudowę z wodoodpornością 5 ATM, do 7 dni pracy na jednym ładowaniu baterii oraz funkcję pomiaru jakości snu.Amazfit X sprzedawany jest już teraz przy okazji kampanii w serwisie Indegogo , gdzie kupić go można za cenę 149 dolarów (ok. 620 złotych), z wliczoną wysyłką do dowolnego kraju na świecie. Zegarek docelowo ma kosztować 329 dolarów (ok. 1375 złotych). W tej cenie trudno jest mu wróżyć sukces. Pierwsze zegarki do swoich nabywców powinny trafić jeszcze w sierpniu tego roku.Źródło: Indiegogo