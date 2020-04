Microsoft nie będzie stosował portu Thunderbolt w swoim sprzęcie. Jest ku temu dobry powód

Prosta odpowiedź na wątpliwości.





Surfaces don't have Thunderbolt because its insecure pic.twitter.com/lb7YYOOQ4Y — WalkingCat (@h0x0d) April 25, 2020

Wiele osób zastanawia się dlaczego urządzenia Microsoft Surface - laptopy i tablety - nie dysponują portami obsługującymi standard Thunderbolt, czy też wymiennej pamięci RAM. Do tej pory oskarżenia wskazywały kwestie finansowe. Okazuje się, że gigant z Redmond ma zupełnie inne wytłumaczenie dla swojej polityki:Produkty Microsoft Surface mają nie oferować wyżej wymienionych możliwości jedynie po to, aby poprawiać bezpieczeństwo ich użytkowników. Komunikuje to w sposób jednoznaczny opublikowane w sieci przez znanego leakstera o nicku WalkingCat nagranie, na którym inżynier Microsoftu przekazuje innym pracownikom firmy wiedzę na ten temat., wyjaśnia pracownik Microsoft w nagraniu., konkluduje.Dziennikarzom The Verge udało się zweryfikować prawdziwość nagrania oraz fakt, ze zostało zarejestrowane przez jednego z pracowników z ponad 10-letnim stażem w firmie. W dłuższej wersji nagrania inżynier tłumaczy także, że RAM wlutowuje się na stałe w płyty główne urządzeń z tego samego powodu: chęci zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych.Brak zajęcia stanowiska podsyci zapewne przypuszczenia o to, że zasłanianie się względami bezpieczeństwa to tylko zasłona dymna, a faktycznym powodem braku obsługi Thunderbolt jest... autorska technologia Surface Connect. Ta również umożliwia szybkie przesyłanie danych, szybkie ładowanie, a także transmisję wideo do zewnętrznego monitora.Źródło: Twitter, The Verge