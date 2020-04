Ten niedrogi Casio G-Shock DW-5600 jest hołdem dla NASA. Wygląda fenomenalnie

Jest przepiękny (i niedrogi).





Nowa edycja zegarka Casio G-Shock DW-5600 - minimalizm i funkcjonalność. | Źródło: Casio

Casio G-Shock DW-5600 All Systems Go jest sygnowany w kilku różnych miejscach. | Źródło: Casio

Podświetlenie w Casio G-Shock DW-5600 All Systems Go. | Źródło: Casio

Dekielek koperty w Casio G-Shock DW-5600 All Systems Go - widnieje na nim Księżyc. | Źródło: Casio

Zegarki Casio G-Shock DW-5600 od wielu już lat cieszą się wyjątkową estymą ze strony kolekcjonerów. Pierwsza edycja tego elektronicznego zegarka miała swoją premierę jeszcze w 1987 roku i od tej pory znacząco ewoluowała, pomimo że charakterystyczny wygląd zewnętrzny pozostał praktycznie niezmieniony. Po dziś dzień powstały różne limitowane edycje lubianego czasomierza, a najnowsza. Jest doprawdy przepiękna.NASA x Casio G-Shock DW-5600 "All Systems Go" to projekt stworzony celem uczczenia dziesięcioleci eksploracji kosmosu przez amerykańską Narodową Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej. Pełna nazwa kodowa urządzenia niemal w całości zabarwionego na kolor biały to DW5600NASA20-7CR. Bieli charakterystycznej dla kombinezonów kosmonautów towarzyszą czerwony akcent w postaci napisu "NASA" na kopercie, czarny napis "National Aeronautics and Space Administration" na pasku, a także flaga Stanów Zjednoczonych umieszczona na szlufce.Zegarek skrywa w sobie także niespodziankę. Po podświetleniu tarczy na jedyny dostępny zielony kolor, widoczny jest Księżyc.Widnieje on także z tyłu obudowy urządzenia.Casio G-Shock DW-5600 charakteryzuje się odpornością na wstrząsy, a także wodoodpornością o klasie 200 m. Wymiary koperty wynoszą 48,9 x 42,8 x 13,4 mm, a waga to 53 gramy. Wiele osób doceni obecność alarmów, a także stopera z dokładnością do setnej części sekundy.Omawiany zegarek Casio figuruje na oficjalnej stronie marki GShock jako model DW5600NASA20 , który wyceniono na 130 dolarów. Jedna osoba może zamówić tylko jeden zegarek. Obecnie można go zakupić wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych i nic nie wskazuje na to, aby miał on być szerzej dostępny. Jeśli Wam na nim zależy, musicie nieco pokombinować.Źródło: Casio