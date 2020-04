Pomimo kontrowersji, na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na smartfony z 5G

Rosnący segment.





fot. Strategy Analytics

Raport Strategy Analytics nie pozostawia złudzeń.i nie zamierza przestawać. Tylko w pierwszym kwartale bieżącego roku sprzedano 24 miliony tego typu urządzeń. Dla porównania, w całym 2019 roku tego typu smartfonów sprzedano około 18,7 miliona, co tylko pokazuje, z jak dużym wzrostem mamy do czynienia.Producentem, który sprzedał najwięcej smartfonów zdolnych do obsługi 5G był Samsung. Globalne dostawy wysłane z magazynów producenta osiągnęły poziom 8,3 miliona sztuk – najpopularniejszymi modelami stały się oczywiście flagowe urządzenia z serii Galaxy S20. Mowa tu o modelach takich, jak Galaxy S20 5G oraz Galaxy S20 Ultra 5G. Co ciekawe, Samsung ogranicza produkcję oraz zamówienia na komponenty przewidując, iż pandemia koronawirusa pogorszy dobry początek roku na wszystkich światowych rynkach zbytu.Do gry w drugiej połowie 2020 roku ma wejść także Apple, które po raz pierwszy przedstawiNa drugim miejscu, zaraz za Samsungiem znalazło się Huawei. Chińczycy sprzedali bardzo dużo urządzeń na swoim rodzimym, chińskim rynku. Najpopularniejszymi urządzeniami, które wybierali konsumenci były takie modele, jak Mate 30, Honor V30 Pro czy Mate 30 Pro.Kolejni producenci, którzy trafili na listę, to Vivo, Xiaomi i Oppo. Można zauważyć, że poza Samsungiem,Popyt na smartfony z 5G rośnie nie tylko w Chinach, ale również w Stanach Zjednoczonych, Europie oraz Korei Południowej. Nie wiadomo czy trajektoria wzrostu zostanie utrzymana w tak dynamicznym tempie, jednak raczej nie można spodziewać się znaczących spadków.5G nadchodzi, czy tego chcemy czy nie. Szkoda tylko, że sam temat dalej jest otoczony ogromnymi kontrowersjami – na świecie zdewastowano między innymi maszty komórkowe , które miały zapewniać dostęp do bezprzewodowego internetu.Źródło: PhoneArena / zdjęcie otwierające: Mika Baumeister - Unsplash