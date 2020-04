Czy wiecie, że MacBooka da się ładować ze złej strony?

Chargegate.





Pod który port podpiąć ładowarkę w MacBooku? Wybór ma znaczenie

Dziwne zachowanie procesu kernel_task w MacBooku Pro. | Źródło: Adam @StackExchange

Dwa modele MacBooków powiązanych z Chargegate

Myśleliście zapewne, że ładowanie laptopa jest czynnością banalnie prostą. Wydawało się Wam, że wszystko sprowadza się do wetknięcia odpowiedniego kabla do odpowiedniego gniazda i już, prawda? Otóż nie jest tak w przypadku wybranych modeli MacBooków Pro od Apple, o czym w sieci donosi rosnąca liczba jego użytkowników. Okazuje się, że wybór portu USB-C, pod który podpinany jest kabel z zasilaczem dla tego notebooka, ma ogromny wpływ na jego działanie.Wygląda na to, że aferę Chargegate czas zacząć. Firma Apple reklamuje MacBooka Pro jako sprzęt, którego baterię można ładować za pośrednictwem dowolnego z portów USB typu C. Okazuje się jednak, żei ma on ogromne znaczenie z punktu widzenia zużycia procesora, a co za tym idzie wydajności urządzenia.Pierwsze wzmianki na temat kwestii ładowania pochodzą jeszcze sprzed kilku miesięcy, kiedy to jeden z użytkowników StackExchange donosił o podejrzanej aktywności rejestrowanej w narzędziu Activity Monitor. Internauta zauważył, iż proces o nazwiewykazuje wyjątkowo duże zapotrzebowanie na zasoby procesora, prowadząc do jego nagrzewania się, a w konsekwencji spadku wydajności pracy laptopa. Co więcej, wysokie temperatury przełożyły się - co jest rzeczą naturalną - na zwiększony hałas wydobywający się z wentylatorów.Zrestartowanie laptopa nie naprawiło problemu, a proces kernel_task w dalszym ciągu uruchamiał się wraz z rozruchem systemu macOS. Apple podaje, że jedną z funkcji owego procesu jest zarządzenie temperaturą procesora MacBooka poprzez ograniczanie jego dostępności dla aplikacji, które miałyby w danym momencie wykazywać największe zapotrzebowanie na jego moc obliczeniową.Z czasem okazało się, że podpinanie urządzenia peryferyjnego do jednego z portów po lewej stronie, przy jednoczesnym wykorzystaniu portu ładowania z tej samej strony urządzenia,panujące wewnątrz obudowy MacBooka. Czujniki monitorujące porty Thunderbolt potwierdzają, że taka sytuacja występuje nawet wtedy, gdy temperatura procesora nie usprawiedliwia aktywacji throttlingu.… korzystanie z "prawego" portu USB-C do ładowania laptopa i podpinanie sprzętów peryferyjnych z lewej stronie obudowy. Wtedy temperatury pracy urządzeń pozostają w normie.Przeglądając komentarze internautów wydaje się, że kłopot dotyczy 15-calowego MacBooka Pro 2017 i 16-calowego MacBooka Pro 2019 . Apple do tej pory nie skomentowało sprawy. Nie jest znana skala problemu.Źródło: TechSpot