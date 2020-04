DJI prezentuje Mavic Air 2. To mały dron z niezłymi możliwościami

Druga generacja sprzętu.





fot. DJI

Przecieki stały się faktem. DJI zaprezentowało swojego nowego drona –. Urządzenie jest następcą ogłoszonego pierwotnie w 2018 roku modelu Mavic Air. Tym razem jednak użytkownicy będą mieli do czynienia z poprawioną konstrukcją oraz przede wszystkim – ulepszonym systemem kamer znajdujących się na dronie. Co więc potrafi ten sprzęt?, który podczas działania rejestruje obrazy w 12 megapikselach, aby zachować ostrość oraz uzyskać więcej szczegółów. Czujnik aparatu jest znacznie większy niż w poprzedniku, przez co pozwala dronowi robić lepsze zdjęcia w zakresie ich dynamiki oraz oświetlenia. Jeśli chodzi o nagrywanie wideo, dron może. Do tego wszystkiego można dołożyć filmy HDR oraz materiały w zwolnionym tempie w 120 klatkach na sekundę dla rozdzielczości 4K oraz 240 klatkach dla rozdzielczości 1080p. DJI zaimplementowało w swoim dronie technologię EIS, która dba o stabilizację obrazu, oprócz standardowego, trzyosiowego gimbala.– jego poprzednik latał zaledwie 21 minut. Co ciekawe, wszystko to przy zachowaniu mniejszej wagi od swojego poprzednika.Producent dołącza do drona zupełnie nowego pilota, który został przeprojektowany w kontekście ergonomii., dzięki nowemu kontrolerowi radiowemu.DJI Mavic Air 2 jest już dostępny w systemie przedsprzedaży, a oficjalna wysyłka do klientów ma rozpocząć się 11 maja bieżącego roku. Za standardową wersję drona t. W przeliczeniu na złotówki daje to około 3345 złotych. Bogatsza wersja z trzema bateriami, filtrami ND oraz dodatkowymi śmigłami, czyli około 4150 zł.Źródło: Neowin / zdjęcie otwierające: DJI