Używasz Paczkomatów? Rusza Szybkie Polowanie 2 - łatwo dostać nagrodę

Zrób miejsce i dostań nagrodę.





Szybkie Polowanie 2 nagradza za szybkie odbieranie paczek. | Źródło: InPost

Z początkiem kwietnia firma InPost zorganizowała bardzo kuszącą promocję dla osób, które sprawnie i szybko odbierają swoje paczki z Paczkomatów. W zabawie o nazwie Szybkie Polowanie wygrać można było nielimitowany dostęp do aplikacji Audioteka, w zamian za wyjęcie paczki ze skrytki w ciągu 2 godzin od jej dostarczenia. Teraz rusza kolejny etap zabawy.zachęcająca do zrobienia miejsca w Paczkomatach innym konsumentom. Inicjatywa uruchomiona pod hashtagiem #zrobmiejsce nakłania do odbierania przesyłek w ciągu dwóch godzin. InPost tym razem motywuje do tego działania, który wykorzystać można w Reserved.Promocja trwa w dniach od 23 kwietnia do 6 maja polega. Osoby, które odbiorą przesyłkę z Paczkomatu w ciągu dwóch godzin powinny zarejestrować jej numer na stronie szybkiepolowanie.pl, gdzie będą mogły odebrać swój bon do wykorzystania w sklepie internetowym reserved.com.Przypominam, że firma InPost wystartowała niedawno pilotażową usługę Multiskrytka, którą opisywałem tutaj . Podobnie jak akcja Szybkie Polowanie, ma ona doprowadzić do znaczącego odciążenia skrytek w Paczkomatach i uniknięcia sytuacji, w której przesyłki wydaje bezpośrednio z samochodu kurier.Źródło: InPost