Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G zaprezentowany. Mi 10 Lite 5G będzie niemal identyczny

Szykuje się kolejny przebój.





Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G. | Źródło: Xiaomi





Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G w wersji Orange Storm. | Źródło: Weibo





Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G w wersji Green Tea. | Źródło: Weibo

Premiera flagowych smartfonów Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro już dawno za nami. Ba, poznaliśmy już nawet polskie ceny najnowszych telefonów chińskiego producenta , a Wasze komentarze wskazują na to, że nie jesteście nimi zachwyceni. Brakującym ogniwem nowej serii urządzeń pozostaje Xiaomi Mi 10 Lite. Dziś w Chinach zaprezentowano jego lokalny odpowiednik -. Za jego sprawą wiemy, czego spodziewać się po wariancie europejskim.Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G korzysta z ekranu AMOLED o przekątnej 6,57-cala, proporcjach 20:9 i rozdzielczości 2400x1080 pikseli. Dość zaskakującym parametrem jest jego jasność, która szczytowo osiągać ma. To nie wszystkie niespodzianki, bowiem palec użytkownika na ekranie śledzony jest z częstotliwością 180 Hz - nie mylcie tego pod żadnym pozorem z realnym odświeżaniem ekranu. Nie zabrakło wsparcia dla technologii HDR10+.O wydajność smartfonu dba 8-rdzeniowy układ. Identyczny procesor znaleźć można choćby w zaprezentowanej niedawno Motoroli Edge . Urządzenie Motoroli jest jednak 2,5-raza (!) droższe od propozycji Xiaomi, której podstawowy wariant wyceniono na 2099 juanów (ok. 1235 złotych). W zależności od wariantu, sprzęt dysponował będzie 6/8 GB RAMu oraz 64, 128 lub 256 GB pamięci na dane. Gniazda na karty micro SD nie przewidziano.Sporym atutem nowości ma być zestaw aparatów głównych. Po raz pierwszy w tej klasie cenowej znaleźć będzie można bowiem rozwiązanie w postaci aparatu peryskopowego z optyczną stabilizacją obrazu i 5-krotnym zoomem optycznym (oraz 50-krotnym cyfrowym). Niestety, możemy być pewni, że europejski wariant w postaci Xiaomi Mi 10 Lite aparatu peryskopowego miał nie będzie. Oprócz niego na zestaw kamerek składa się matryca 48 Mpix z obiektywem f/1.79, moduł 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym (f/2.2, 120 stopni), a także moduł 2 Mpix (f/2.4, makro). Z przodu znaleźć można kamerkę 16 Mpix.Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G, złączem słuchawkowym jack 3,5 mm, Bluetooth 5.1, a nawet portem podczerwieni. Zasilany przez baterię o pojemności 4160 mAh sprzęt będzie można ładować bezprzewodowo.Sprzedawany w pięciu ciekawych wariantach kolorystycznych - pomarańczowym (Orange Storm), zielonym (Green Tea), niebieskim (Blue Berry), różowo-białym (Pink Peach) i czarnym - smartfon kosztuje:- 2099 juanów (ok. 1235 złotych)- 2299 juanów (ok. 1350 złotych)- 2499 juanów (ok. 1470 złotych)- 2799 juanów (ok. 1645 złotych)Coś mi się wydaje, że Xiaomi Mi 10 Lite z taką specyfikacją i w zbliżonej cenie stanie się z miejsca przebojem w Polsce. Wiele zależy oczywiście od jego finalnej wyceny, ale... od czego jest możliwość zrobienia zakupów w sieci, w którymś z chińskich sklepów?Źródło: Xiaomi