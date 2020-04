Oppo Reno 3 - pierwsze wrażenia. Wszechstronny smartfon w rozsądnej cenie

Marka Oppo w Polsce wyraźnie nabiera rozpędu. Zeszłoroczna oferta była ciekawa, ale mam wrażenie, że nadal wielu przeciętnych konsumentów, którzy poszukują nowego smartfona, traktują chińską markę nieco egzotycznie. W najbliższych miesiącach może to się jednak zmienić. To zasługa coraz ciekawszego portfolio i przystępnej polityki cenowej.Do naszej redakcji trafił- urządzenie pozycjonowane na średniej-wyższej półce cenowej wycenione na. Można zatem uznać, że jest to następca udanego modelu Reno2 Z , który testowaliśmy w październiku zeszłego roku.Reno 3 promowany jest jako smartfon ukierunkowany na możliwości fotograficzne. Na szczęście, pozostałe elementy specyfikacji nie kuleją, zacznę jednak od wyglądu i samej konstrukcji.Do testów otrzymaliśmy egzemplarz w kolorze. Od razu widać zdecydowaną zmianę stylistyki w stosunku do serii Reno 2. Tym razem, producent postawił na obudowę zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia i oświetlenia zewnętrznego.



Poprzednia generacja smartfona była naprawdę oryginalna. Ekran bez wcięcia (kamerka selfie wysuwała się z góry), aparat, który nie wystaje poza obudowę - to wizytówki Reno 2Z. Tymczasem, Reno 3 posiada zdecydowanie bardziej klasyczną konstrukcję, która może pozostać niezauważona na tle dziesiątek podobnie wyglądających smartfonów.





Specyfikacja i wydajność

Wyrazisty i energooszczędny ekran

Oppo stawia na aparaty

Owszem, dostajemy efektowny tył, którego kolor przyciąga wzrok zmieniającą się kolorystyką, ale na froncie wieje nudą - notch w kształcie kropli wody i nieco “grubszy” podbródek. Bardziej przekonywał mnie design zeszłorocznego modelu.Reno 3 ma jednak sporą przewagę nad poprzednikiem - waży zaledwie 171 gramów i jest. Aspekt ten wpływa pozytywnie na wrażenia z użytkowania. Poprzednik ważący ponad 200 gramów wydawał się nieco opasły. Na plus trzeba zaliczyć też baterię. Reno 3 pomimo mniejszej masy ma nieco większy akumulator (4025 mAh vs 4000 mAh).Dobrze wypada też metalowa ramka, wpadająca w odcienie niebieskiego. Sprawia ona, że całość wygląda niezwykle spójnie i estetycznie. Na prawej krawędzi umieszczono dobrze wyczuwalny przycisk zasilania (wprawne oczy zauważą charakterystyczny dla Oppo, zielony pasek), a po przeciwnej stronie znajdziemy przyciski odpowiedzialne za regulację głośności. Na tej samej krawędzi znajduje się gniazdo karty SIM.Reno 3 pracuje pod kontrolą procesora MediaTek P90, wspieranego przez układ graficzny IMG PowerVR GM 9446, 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci ROM, która może zostać rozszerzona dzięki dodatkowemu slotowi na kartę SD.Na pokładzie znajdziemy też najważniejsze moduły łączności: NFC, BT 5.0, Wi-Fi 2.4/5 GHz a/b/g/n/ac. Producent nie zapomniał o złączu słuchawkowym jack 3.5 mm, a dopełnieniem specyfikacji jest szybkie ładowanie VOOC 3.0 20W.Trudno tutaj doszukiwać się jakiś braków. Specyfikacja jest naprawdę solidna i w tej cenie wypada bardzo rozsądnie. Szybki procesor i 8 GB RAM sprawiają, że urządzenie działa bardzo responsywnie, system nie zwalnia nawet jeżeli w tle uruchomimy kilka wymagających aplikacji.Na froncie znajdziemy fabrycznie zabezpieczony folią ochronną, 6,4-calowy ekran AMOLED FHD+ (2400x1080 px, 411 ppi) o proporcjach 20:9.Jakość panelu jest naprawdę dobra. Kolory są nasycone, a minimalna i maksymalna jasność podświetlenia pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia zarówno na dworze jak i wieczorami.Użytkownicy Reno 3 mogą korzystać z czytnika linii papilarnych budowanego w ekran. Nie mam zastrzeżeń do szybkości jego działania czy celności. Uważam jednak, że mógłby być umiejscowiony zdecydowanie wyżej, co najmniej o szerokość jednego kciuka.Trzymając telefon w dłoni, zmuszony jestem nienaturalnie wyginać kciuk aby skutecznie odblokować telefon. Aktualnie testuje również Huawei P40 Pro i wyższe położenie czytnika zdecydowanie wpływa na komfort jego użytkowania.Wspomnę też, że Oppo zadało również o funkcję odblokowywania urządzenia twarzą. Ta działa naprawdę sprawnie, nie miałem problemu aby użyć jej nawet gdy twarz była zasłonięta maseczką. Oczywiście, taka forma zabezpieczeń nie jest tak bezpieczna jak odcisk palca czy silny kod bowiem do analizy danych twarzy wykorzystywana jest wyłącznie przednia kamera.Reno 3 oferuje zestaw aparatów tylnych składający się z czterech obiektywów: głównego o rozdzielczości 48 MP (matryca 1/2.0’, f/1.7), 13 MP teleobiektywu (f/2.4, 5x hybrydowy zoom), 8-megapikselowego z obiektywem ultraszerokokątnym (119°, f/2.2), a także 2 MP obiektywem monochromatycznym (f/2.4).W aparacie głównym zastosowano matrycę Sony IMX586 z elektroniczną stabilizacją oraz nowym algorytmem przetwarzania obrazu. Pozwala on między innymi na wykonywanie zdjęć w rozdzielczości 108 MP.Tyle teorii. W partyce, Reno 3 oferuje niezwykle wszechstronny zestaw obiektywów, które zaspokoją potrzeby fotograficzne większości użytkowników. Trzy obiektywy pozwalają na korzystanie z zoomu optycznego 2x, hybrydowego zoomu 5x i zoomu cyfrowego o powiększeniu nawet 20-krotnym.Poniżej kilka przykładowych zdjęć wykonanych omawianym modelem. Możliwości trybu nocnego Ultra Dark poznacie w pełnej recenzji Reno 3.