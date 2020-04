45 naprawdę przydatnych gadżetów z AliExpress do 50 złotych

Najciekawsze z najciekawszych.





1. Smartwatch ze wskazówkami Lenovo Smart Watch 9

Popularność ubiegłotygodniowego artykułu z proponowanymi przez nas gadżetami z AliExpress w cenie do 30 złotych z pokazał, że pomimo zamiłowania do zakupów rzeczy bardzo tanich od czasu do czasu lubicie w Chinach zamówić także coś odrobinę droższego. Z tego też powodu podnosimy nieco zakres cen i w tym tygodniu serwujemy Wam zestawienie ciekawych produktów z AliExpress, które kupicie za równowartość do ok. 50 złotych.



Smarwatche wcale nie muszą być sprzętem z cyfrowym wskazaniem czasu. Udowadniają to choćby produkty marki Withings, a także znacznie tańsze zegarki od Lenovo. Lenovo Watch 9 Smart pasuje do stroju casualowego, ale także nieco bardziej oficjalnego za sprawą dobrej jakości wykonania. Na dodatek jest tani.



Cena: ok. 50 złotych z kuponem



2. Mini retro konsolka do gier - 500 gier w 1

Cofnij się w czasie i zasmakuj rozgrywki rodem z GameBoya na konsolce z o niebo lepszym ekranem, która do złudzenia go przypomina. Sprzęt ma 500 wbudowanych gier i zbiera bardzo pozytywne recenzje. Ten zakup na pewno sprawi masę satysfakcji i radości.



Cena: ok. 49 złotych



3. Żarówka E27 z wbudowanym głośnikiem Bluetooth

Żarówka RGB na gwincie E27 o mocy 12 W i z dodatkowym głośnikiem Bluetooth? Wypróbuj - działa naprawdę przyzwoicie.



Cena: ok. 35 złotych



4. Lampka LED Xiaomi z czujnikiem ruchu i pilotem

Nowoczesne LEDowe światełka Xiaomi w nocy rozświetlą drogę do łazienki, a wieczorem ułatwią czytanie książek. Można z nich korzystać zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym. Do wyboru warianty wpinane do gniazdka lub ładowane poprzez złącze USB.



Cena: ok. 50 złotych



5. Końcówka do kranu do oszczędzania wody

Popularna końcówka do kranu od Xiaomi, która pomaga oszczędzać znaczące ilości wody. Na dodatek jest obrotowa, co ułatwia precyzyjne kierowanie strumienia.



Cena: ok. 30 złotych



6. Lusterko z doświetleniem LED

Każda kobieta chce mieć lustro beauty do pielęgnacji urody. Trudno wyobrazić sobie równie ciekawy prezent w tak niskiej cenie, jak właśnie to lustru z krawędziowym oświetleniem LED - z pewnością ułatwi nakładanie makijażu i inne czynności kosmetyczne.



Cena: ok. 50 złotych



7. Nawilżacz powietrza Xiaomi Youpin Deer

Nietypowy nawilżacz powietrza od Xiaomi z dyfuzorem, ładnym podświetleniem i w kształcie... renifera.



Cena: ok. 50 złotych



8. Zestaw do fotografii mobilnej - zestaw statywów + pilot bluetooth

Świetny zestaw dla każdego amatora fotografii mobilnej... i nie tylko takiej. W tej bardzo niskiej cenie nabędziecie świetny statyw o wysokości od 36 do aż 100 cm, pilot na Bluetooth, pokrowiec oraz przejściówkę ze standardowego gwintu z mocowaniem na smartfon.



Cena: ok. 48 złotych



9. Przenośne elektryczne suszarki do butów Xiaomi Youpin

W tym sezonie nie jeden raz przemoczycie buty. Jeśli chcecie uniknąć pojawienia się w nich pleśni lub przykrego zapachu, z pomocą przyjdzie taki oto elektryczny osuszacz do butów od Xiaomi. Działa znakomicie.



Cena: ok. 46 złotych



10. Podgrzewacz do kubów i nie tylko od Xiaomi

Lubisz siedzieć przed komputerem z kawą lub herbatą, ale ta zawsze szybko stygnie? Remedium jest podgrzewacz od Xiaomi, który jest w stanie utrzymywać temperaturę na poziomie do 60 stopni Celsjusza nawet przez 12 godzin. Urządzenie pozwala ustawić specjalny timer na 4, 8, 12 godzin lub czas nieokreślony.



Cena: ok. 50 złotych



11. Słuchawki dokanałowe Lenovo z Bluetooth 5.0 i IPX5

Wysoko oceniane słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe od Lenovo, korzystające z technologii Bluetooth 5.0. Chwalone za brzmienie, wysoką jakość wykonania oraz bardzo długi czas pracy na baterii. Całkiem sporo pozytywów jak na tak niską cenę, nie sądzicie?



Cena: ok. 50 złotych



12. Ładowarka samochodowa Baseus 45 W na dwa urządzenia z QC 4.0

Trudno o szybszą ładowarkę samochodową, która będzie w stanie naładować aż dwa urządzenia na raz. Żaden port USB w samochodzie nie naładuje Waszych urządzeń z mocą 45 W, gwarantuję.



Cena: ok. 50 złotych



13. Wentylator Xiaomi - można używać "przenośnie"

Wentylator Xiaomi, który można ustawić na biurku lub w wyjątkowo ciepły dzień wziąć ze sobą na spacer. Gwarantuję Wam, że upały nadejdą, a Wy będziecie naprędce szukać podobnych urządzeń w Polsce. Podpowiadam: będą dużo droższe.



Cena: ok. 50 złotych



14. Zestaw głośnomówiący Baseus z ładowaniem bezprzewodowym

Co tu dużo pisać? Dobrej jakości zestaw głośnomówiący do samochodu w postaci jednej słuchawki, ładowanej bezprzewodowo. Bluetooth 5.0 jest gwarantem dobrej jakości dźwięku, a samą słuchawkę Baseusa użytkownicy chwalą za wysoką donośność.



Cena: ok. 59 złotych



15. Trymer do usuwania włosów i "cicików" z odzieży

Znacie na pewno problem zmechaconych ubrań. Ta elektryczna golarka do ubrań pomoże pozbyć się z nich irytujących i brzydko wyglądających "cicików".



Cena: ok. 49 złotych



16. Transmiter samochodowy Bluetooth 5.0 od Baseus

Transmiter Bluetooth do samochodu w minimalistycznej formie. Zasilany z USB, wpinany do gniazdka AUX - spełnia swoje zadanie wprost wybornie.



Cena: ok. 38 złotych



17. Dobrej jakości dokanałowe słuchawki bezprzewodowe Langsdom

Jedne z najlepiej brzmiących słuchawek przewodowych w tej cenie. Dacie wiarę, że w każdej z nich zmieszczono aż dwa głośniki? Zapewnia to lepszą jakość dźwięku i niezłą separację tonów.



Cena: ok. 36 złotych



18. Rękawiczki np. na rower z podświetleniem LED

Bądźcie widoczni po zmroku na rowerze, w trakcie biegania, czy też po prostu pieszo, poza obszarem zabudowanym.



Cena: ok. 29 złotych



19. Dobrej jakości słuchawki TWS 9D z Bluetooth 5.0 i IPX7

Słuchawki dokanałowe TWS z eleganckim i nowoczesnym etui ładującym. Jeden z częściej kupowanych modeli w tej cenie.



Cena: ok. 50 złotych



20. Słuchawki TWS od FloveMe - ogromna przecena!

Dokanałówki Floveme TWS z Bluetooth 5.0 zostały właśnie przecenione ze 155 na 55 złotych. Jeśli przeczytacie ich recenzje w sieci i na AliExpress, zrozumiecie dlaczego je polecamy. Grzechem jest nie skorzystać z tej okazji, jeśli szukacie tanich słuchawek TWS.



Cena: ok. 55 złotych



21. Trymer do nosa i brwi Xiaomi Mijia Soocas

Panowie, zadbajcie o siebie. Usuwanie nadmiaru (podkreślam: nadmiaru) owłosienia z nosa i pielęgnacja brwi to nic złego - wręcz przeciwnie. Powinno się to robić. Pomoże w tym lubiany trymer Xiaomi Soocas.



Cena: ok. 55 złotych



22. Urządzenie do wygodnego mycia psich łap

Doskonały czyścik do psich łap - szalenie skuteczny. Tak, psa da się do niego przyzwyczaić.



Cena: ok. 42 złotych



23. Przenośne urządzenie do eksterminacji komarów

Wkurzają Cię komary? Nic dziwnego, bowiem to jedne z najbardziej irytujących stworzeń. Pozbądź się ich za sprawą tego przenośnej odstraszacza od Xiaomi. Działa skutecznie bez wymiany baterii przez 240 godzin bez przerwy.



Cena: ok. 55 złotych



24. Ostrzałka do noży Xiaomi Mijia Houhou Mini

W każdej kuchni powinna być ostrzałka do noży, ułatwiająca proces ostrzenia do granic możliwości. Polecamy ten model, od Xiaomi. Ładny i spełniający swoje zadanie.



Cena: ok. 40 złotych



25. Elektryczna szczoteczka Xiaomi Inlace do czyszczenia twarzy

Oryginalna szczoteczka do czyszczenia twarzy Xiaomi InFace - powszechnie lubiana i polecana przez mnóstwo osób, które już ją kupiły. Jeśli nie chcecie wydawać 655 złotych na oryginalny produkt szwedzkiej firmy, to... koniecznie spróbujcie. Skóra twarzy po kilku dniach zaczyna wyglądać naprawdę świetnie.



Cena: ok. 60 złotych



26. Podstawka pionowa dla PS4 z chłodzeniem, ładowarką padów i portami USB

Must have dla każdego posiadacza PS4. Nie tylko pozwala ustawić konsolę PlayStation 4 w pionie, ale dodatkowo ładuje umieszczone w niej pady i pełni rolę HUBa USB.



Cena: ok. 31 złotych



27. Szczoteczka soniczna Xiaomi Mijia T100

Szczoteczki soniczne do zębów można kupić obecnie tak tanio, że trudno jest usprawiedliwić korzystanie z klasycznej szczoteczki. Wydacie teraz ok. 40 złotych, a u dentysty zaoszczędzicie dużo większe pieniądze. Xiaomi Mijia T100 działa naprawdę dobrze i czyści zęby bardzo dokładnie.



Cena: ok. 41 złotych



28. Termos / termokubek Xiaomi Youpin Viomi

Termos - na długie spacery, górskie wędrówki i niekończącą się dniówkę w pracy. Ten od Xiaomi jest świetnie wykonany i długo trzyma temperaturę umieszczonej w nim cieczy.



Cena: ok. 52 złotych



29. Zestaw narzędzi (112 elementów!) precyzyjnych i nie tylko od Kindlov

Jeden zestaw wkrętaków precyzyjnych, bo żadnego innego zestawu nie kupować. Ponad 100 elementów - rozkręcicie za ich pomocą smartfon, laptop i wiele innych urządzeń elektronicznych z nietypowymi śrubkami.



Cena: ok. 50 złotych



30. Regulowana maszynka do strzyżenia, trymer Xiaomi Enchen

Zakłady fryzjerskie są zamknięte, więc ogólcie się sami maszynką od Xiaomi. Regulowana końcówka pozwoli dostosować długość obcinanych włosów do indywidualnych preferencji. Za pomocą tego trymera można golić także zarost.



Cena: ok. 60 złotych



31. Efektowne oświetlenie - kurtyna LED

Zasłony z powieszonymi na nich LEDami wyglądają fenomenalnie - zaufajcie mi.



Cena: ok. 35 złotych



32. Elektroniczny dozownik pasty do zębów

Po co wkładać szczoteczki do zębów do kubka, skoro można powiesić je na ładnym wieszaczku, który jednocześnie pełni rolę dozownika do pasty do zębów, który każdą tubkę wyciśnie do ostatniej kropli pasty.



Cena: ok. 31 złotych



33. Klucz grzechotkowy z różnymi końcówkami

Klucz grzechotkowy z zestawem końcówek to rzecz niezbędna w każdym garażu i często przydatna także w domu.



Cena: ok. 50 złotych



34. Powerbank YKZ z Quick Charge 3.0 i wyświetlaczem

Elegancki powerbank z wyświetlaczem i szybkim ładowaniem 18 W. Tak, pojemność baterii jest bliska deklarowanej.



Cena: ok. 45 złotych



35. Bezdotykowy dozownik do mydła

Zalecam odchodzić powoli od korzystania z klasycznego, niezbyt higienicznego mydła - lepiej zastąpić je mydłem w płynie, najlepiej dozowanym z tego rodzaju urządzenia.



Cena: ok. 50 złotych



36. Multitool 14 w 1 z siekierką i młotkiem



Coś dla miłośników EDC. Oto multitool z... siekierą i młotkiem. Miłośnicy wypraw górskich powinni być usatysfakcjonowani.



Cena: ok. 50 złotych



37. Rewelacyjny głośnik Bluetooth, najlepszy do 50 złotych (z radiem!)

Coś dla miłośników EDC. Oto multitool z... siekierą i młotkiem. Miłośnicy wypraw górskich powinni być usatysfakcjonowani.



W cenie do 50 złotych nie znajdziecie lepiej wykonanego i ładniejszego głośnika Bluetooth niż ten. Rewelacyjna jakość dźwięku potwierdzona jest dziesiątkami tysięcy recenzji i średnią ocen 5.0/5.0.



Cena: ok. 50 złotych



38. Ładowarka dla 2 padów z PlayStation 4



Ładowarka na dwa pady do PlayStation 4 - must have dla posiadaczy tej konsoli.



Cena: ok. 50 złotych



39. Ładowarka dla 2 padów z Xboxa One



Ładowarka na dwa pady do Xboxa One - pozycja obowiązkowa dla posiadaczy tej konsoli.



Cena: ok. 45 złotych



40. Ładowarka dla 2 padów z Nintendo Switch



Ładowarka na Joy-Cony dla Nintendo Switch - must have dla posiadaczy tej konsoli.



Cena: ok. 43 złotych



41. Figurki z Fallout 76 - Vault Boy, tanie

W cenie do 50 złotych nie znajdziecie lepiej wykonanego i ładniejszego głośnika Bluetooth niż ten. Rewelacyjna jakość dźwięku potwierdzona jest dziesiątkami tysięcy recenzji i średnią ocen 5.0/5.0.



Vault Boy to postać kultowa w uniwersum Fallouta. Na AliExpress kupić możecie figurki, które wcześniej znaleźć mogliście w grach.



Cena: ok. 15 złotych



42. Lampki - pochodnia z Minecrafta lub świecące bloki





A może lampka nocna stylizowana na pochodnię lub blok z Minecrafta? Wyglądają ciekawie i mimo że nie rozświetlą skutecznie całego pomieszczenia, to są w stanie generować nastrojowe oświetlenie.



Cena: ok. 50 złotych



43. Pierścien LED ze statywem do fotografii

Vault Boy to postać kultowa w uniwersum Fallouta. Na AliExpress kupić możecie figurki, które wcześniej znaleźć mogliście w grach.

A może lampka nocna stylizowana na pochodnię lub blok z Minecrafta? Wyglądają ciekawie i mimo że nie rozświetlą skutecznie całego pomieszczenia, to są w stanie generować nastrojowe oświetlenie.



Niezbędnik dla osób wykonujących sobie często selfie lub lubiących makrofotografię. Lampka zasilana jest z portu USB.



Cena: ok. 40 złotych



44. Kultowa latarka Convoy S2+ - świetna na rower, najlepsza w swojej klasie

Niezbędnik dla osób wykonujących sobie często selfie lub lubiących makrofotografię. Lampka zasilana jest z portu USB.



Convoy S2+ to latarka kultowa i chyba najlepsze źródło światła w cenie do... cóż, kilkuset złotych? Można ją łatwo modować, a wiele osób korzysta z niej jako doskonałej "lampki" rowerowej o zasięgu *skutecznym* rzędu kilkudziesięciu metrów.



Cena: ok. 60 złotych



45. Mini kamera SQ11 1080P, wodoodporna

Convoy S2+ to latarka kultowa i chyba najlepsze źródło światła w cenie do... cóż, kilkuset złotych? Można ją łatwo modować, a wiele osób korzysta z niej jako doskonałej "lampki" rowerowej o zasięgu *skutecznym* rzędu kilkudziesięciu metrów.